Politika

ŽELEO DA UBIJA SRBE, A SADA PODRŽAVA BLOKADERE! Alijin snajperista Štukan: Nadam se prevratu u Srbiji! (VIDEO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 10:16

ALIJIN snajperista Feđa Štukan nada se prevratu u Srbiji!

ЖЕЛЕО ДА УБИЈА СРБЕ, А САДА ПОДРЖАВА БЛОКАДЕРЕ! Алијин снајпериста Штукан: Надам се преврату у Србији! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Nadam se da je tako - odgovorio je Štukan na pitanje novinara o političkom prevratu koji se kako je rekao "kao nikada do sad kuva u Srbiji". 

- Puno je tamo truda uloženo i glupo bi bilo, ne znam da li postoji više uopšte opcija da se to vrati unazad. Ja mislim da oni moraju ići do kraja. I ja kad sam bio mlađi i ja sam uzimao stvari u svoje ruke - rekao je Štukan u jednoj emisiji. 

Snajper je ono što je Štukan držao u rukama, a sada podržava blokadere i nada se porevratu u Srbiji. 

Pogledajte priloženi snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE
Politika

0 11

PETROVAČKA CESTA - PUT GOLGOTE

PETROVAČKA cesta, jedan od najjezivijih zločina nad civilima u savremenom dobu. 7. avgusta 1995. godine operacija Oluja doživela je svoj vrhunac masovnom egzekucijom dece, žena, staraca, omladine...

07. 08. 2025. u 11:15

HRVATI
Kolumne

0 0

HRVATI

U MORU pritisaka, koji se završavaju "vešto kamufliranom" cenom da će biti onemogućeno zatvaranje puta ka EU, Crnoj Gori je ovih dana stigla još jedna protestna nota, "izazvana" odlukom ministra vojnog Dragana Krapovića, da vojnici iz ove države ne učestvuju u "mimohodu" u Zagrebu, odnosno još jednom obeležavanju i slavljenju zločina Hrvata u pogromu i progonu svojih 250.000 državljana, "krivih" jer su Srbi.

07. 08. 2025. u 10:18

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju