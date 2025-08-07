ŽELEO DA UBIJA SRBE, A SADA PODRŽAVA BLOKADERE! Alijin snajperista Štukan: Nadam se prevratu u Srbiji! (VIDEO)

ALIJIN snajperista Feđa Štukan nada se prevratu u Srbiji!

Foto: Printscreen

- Nadam se da je tako - odgovorio je Štukan na pitanje novinara o političkom prevratu koji se kako je rekao "kao nikada do sad kuva u Srbiji".

- Puno je tamo truda uloženo i glupo bi bilo, ne znam da li postoji više uopšte opcija da se to vrati unazad. Ja mislim da oni moraju ići do kraja. I ja kad sam bio mlađi i ja sam uzimao stvari u svoje ruke - rekao je Štukan u jednoj emisiji.

Snajper je ono što je Štukan držao u rukama, a sada podržava blokadere i nada se porevratu u Srbiji.

Pogledajte priloženi snimak: