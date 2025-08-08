VUČIĆ: Verujemo da ćemo doći na dnevni red u Vašingtonu i da ćemo uspeti da rešimo problem sa carinama
ZA nas je važno da imamo dobre odnose sa SAD, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.
Predsednik kaže da je bilo više razgovora sa američkim zvaničnicima.
Osvrćući se na razgovor ministra spoljnih poslova Marka Đurića sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, Vučić kaže:
- Poslednji je bio razgovor Đurića sa sekretarom Rubiom. Za nas je važno da imamo dobre odnose sa SAD. Trudićemo se da ih razvijamo i unapređujemo, iako to nije uvek sasvim jednostavno, jer mi smo mala zemlja, oni su vele sila. Oni imaju svoje interese koji makar po jednom pitanju nisu sa našim interesima usklađeni. Borićemo se i gledati da ti odnosi budu što je mogući bolji. Razgovaramo oko tarifa, tj. carina. Naravno nismo bili najvažniji zbog malog sveukupnog volumena naše trgovinske razmene. Verujemo da ćemo doći na dnevni red u Vašingtonu i da ćemo uspeti da rešimo taj problem sa carinama u narednom periodu - rekao je Vučić, tokom obraćanja iz Palate Srbija.
