VUČIĆ UGOSTIO UČESNIKE KAMPA "SRBIJA TE ZOVE": Vi ste čuvari našeg jezika, naših običaja, naših sećanja (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom prijema mladih srpskih sportista iz 18 zemalja, učesnika kampa ''Srbija te zove 2025'', da je Srbija svima kosmički svetionik i mirna luka, a da su oni čuvari srpskog jezika, običaja i naših sećanja.

Foto: Novosti

Prijem je održan u Palati Srbija, a predsednik se obratio prisutnima.

Vučić je rekao da je ove godine rekordan broj učesnika kampa ''Srbija te zove'', odnosno 436 dece srpskog porekla iz 18 različitih država.

- Prošle godine kada smo bili ovde, nije bila ni polovina dece. Moraćemo veću salu da napravimo za sledeću godinu. Mnogo sam srećan što vas vidim ovde. Nadam se, draga deco, da uživate u druženju, da uživate u sportskim aktivnostima, da ste uživali i prilikom posete Ekspu, Beogradu na vodi, Hramu Svetog Save. Da ste dodatno zavoleli Belgrad, a da su oni koji su prvi put ovde imali priliku da nauče nešto o našem glavnom gradu - kazao je predsednik.

Naveo je da su u kampu deca iz 18 zemalja kojima je srpska otadžbina na srcu, a da je najviše dece iz Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, ali i iz drugih zemalja, kao i iz Srbije, tu su i deca sa Kosova i Metohije.

Vučić je citirao pesnika Jovana Dučića, rođenog van otadžbine Srbije, da je Srbija ''znak u nebu i svetlost u noći''.

- Nikada mi, koji smo rođeni ovde, nismo mogli dovoljno da razumemo kolika je ljubav onih koji žive van Srbije prema matici, prema svojoj otadžbini Srbiji. Srbija je, deco, svima nama kosmički svetionik i mirna luka. Ma gde da ste, vi svoj razgovor sa Bogom i nebesima, vodite ga kao Srbi i vodite ga na najlepšem jeziku na svetu. Dobro došli, draga deco, kući. Posebno mi je drago što ove godine imamo i decu iz Bocvane - kazao je i dodao da mu je posebno drago što su ove godine u kampu i deca iz Bocvane.

- Naš identitet, srpski identitet, gde god da živite, u Beču, Parizu ili Čikagu, sa vama koji ste posvećeni srpskoj otadžbini, srpskom jeziku i kulturi, niko nikada ne može da uništi. Vi ste čuvari našeg jezika, naših običaja, naših sećanja. Tako i kod nas jezik, pismo koje nam je ostavio Vuk Stefanović Karadžić su nešto najlepše što imamo i zato je važno da ga čuvamo i baštinimo ma gde da živimo, u bilo kojem delu sveta da se nalazimo. Prava ljubav je nepresušna, što više dajete, više imate. Mi smo ponosni na vas. Želimo da vam ovo budu trenuci nezaborava. Hvala vam, deco, vi se lepo družite i volite svoju zemlju - rekao je predsednik.

Vasilije Radović iz Crne Gore govorio je u ime učesnika kampa. Zahvalio se predsedniku i rekao da se u Srbiji osećaju kao kod kuće.

Predsednik je na poklon dobio ikonu Svetog Jovana Vladimira, zaštitnika grada Bara.

- Beskrajno vam hvala na poklonu iz grada Bara - rekao je Vučić.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.