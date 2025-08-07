BLOKADERI S PRAVNOG DOTAKLI DNO Objavili najantisrpskiji post, pa ga obrisali kad se narod digao na noge (FOTO)
BLOKADERI sa Pravnog fakulteta objavili su juče najantisrpskiji post.
Blokaderi su otvoreno podržali odluke Centralne izborne komisije BiH protiv Milorada Dodika, koje su u direktnom sukobu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.
Međutim, nakon što se narod "digao na noge" zbog njihovih reči, oni su objavu obrisali.
A u objavi se navodi sledeće:
- Budite spremni i da u Srbiji doživite vrhunac bezobrazluka kakav sada Dodik demonstrira. Lik je bukvalno u fazonu: 'ma kakva presuda bre, ja sam najjači, boli me uvo i za institucije moje zemlje.' Tako će biti i ovde, a ovim hapšenjem se to i nazire.
