Politika

BLOKADERI S PRAVNOG DOTAKLI DNO Objavili najantisrpskiji post, pa ga obrisali kad se narod digao na noge (FOTO)

В. Н.

07. 08. 2025. u 08:49

BLOKADERI sa Pravnog fakulteta objavili su juče najantisrpskiji post.

БЛОКАДЕРИ С ПРАВНОГ ДОТАКЛИ ДНО Објавили најантисрпскији пост, па га обрисали кад се народ дигао на ноге (ФОТО)

Foto: Z. Jovanović

Blokaderi su otvoreno podržali odluke Centralne izborne komisije BiH protiv Milorada Dodika, koje su u direktnom sukobu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

Međutim, nakon što se narod "digao na noge" zbog njihovih reči, oni su objavu obrisali. 

A u objavi se navodi sledeće: 

- Budite spremni i da u Srbiji doživite vrhunac bezobrazluka kakav sada Dodik demonstrira. Lik je bukvalno u fazonu: 'ma kakva presuda bre, ja sam najjači, boli me uvo i za institucije moje zemlje.' Tako će biti i ovde, a ovim hapšenjem se to i nazire. 

