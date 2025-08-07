BLOKADERI S PRAVNOG DOTAKLI DNO Objavili najantisrpskiji post, pa ga obrisali kad se narod digao na noge (FOTO)

BLOKADERI sa Pravnog fakulteta objavili su juče najantisrpskiji post.

Foto: Z. Jovanović

Blokaderi su otvoreno podržali odluke Centralne izborne komisije BiH protiv Milorada Dodika, koje su u direktnom sukobu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

Međutim, nakon što se narod "digao na noge" zbog njihovih reči, oni su objavu obrisali.

A u objavi se navodi sledeće:

- Budite spremni i da u Srbiji doživite vrhunac bezobrazluka kakav sada Dodik demonstrira. Lik je bukvalno u fazonu: 'ma kakva presuda bre, ja sam najjači, boli me uvo i za institucije moje zemlje.' Tako će biti i ovde, a ovim hapšenjem se to i nazire.