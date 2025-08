"JEDINI CILJ IM JE DA OPTUŽE VUČIĆA" Brnabić: Ovo je politički progon predsednika

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal hapšenjem bivšeg ministra Tomislava Momirovića, ali ne i predsednika Skupštine Infrastrukture železnice Srbije Nebojše Bojovića, pokazalo da mu nije stalo do pravde i istine.

- Sada je priveden i zadržan u pritvoru i bivši ministar Tomislav Momirović zato što je potpisao nešto, ali pre toga je to nešto potpisao predsednik Skupštine infrastrukture železnica Srbije, ovaj Bojović što pije sa (Mladenom) Nenadićem i od četiri potpisnika toga tri su privedena i zadržana, samo jedan nije. Samo taj koji pije sa tužiocem, samo taj koji je blokader, samo taj koji je najbliži prijatelj rektoru Đokiću i prorektor za međunarodnu saradnju - rekla je Brnabićeva na TV Pink.

Upitala je da li deluje čudno što su samo, kako je rekla, blokaderi zaštićeni.

- A onda imate da se svim tim ljudima koji su privedeni postavlja ultimativno samo jedno pitanje - da li vam je to naredio Aleksandar Vučić? Da li vas je Aleksandar Vučić terao da ubrzavate radove? Da li je Aleksandar Vučić tražio da to potpišete? Jedini cilj je optužiti Aleksandra Vučića, uhapsiti Aleksandra Vučića i vi to vidite ne samo u okviru Tužilaštva za organizovani kriminal, vi to vidite i u radu svih tajkunskih Šolakovih medija, koji su već nacrtali metu na čelu Aleksandra Vučića - istakla je Brnabićeva.

Navela je da tu nema ništa od istrage i da je meta Aleksandar Vučić.

Prema rečima Brnabić, svi ti ljudi bili bi oslobođeni i pušteni da kažu samo jednu rečenicu - 'sve je naredio Aleksandar Vučić'.

- Svi bi bili abolirani. Ovde njima nije stalo ni do pravde ni do istine, ovo je politički progon predsednika Aleksandra Vučića. E, to vam je ta vladavina prava - rekla je Brnabićeva.

Na pitanje da prokomentariše kako je moguće da za to da je određen pritvor Momiroviću prvo saznaju Nova S i N1, čak i pre Momirovićevog advokata, a niko drugi od medija, Brnabićeva kaže da se i "njihova novinarka izlanula da se hapsi po njihovom spisku".

- Razumete sramotu Tužilaštva za organizovani kriminal? Koliko su se ti ljudi odmetnuli da ni advokati ni porodice optuženih ljudi, privedenih ljudi, nemaju nijednu informaciju, nego sve što se dešava sa njihovim klijentima ili njihovim članovima porodice, njihovim najmilijima, oni moraju da gledaju N1 da bi saznali šta se dešava - upitala je Brnabić.

Prema njenim rečima, Tužilaštvo za organizovani kriminal ima jednog gazdu, eventualno dvoje, a to su Šolak i Evropska unija.

- Ja se stvarno nadam da će opet neke druge nadležne institucije da pitaju tog Nenadića 'izvinite, a s kim ste vi ovo dogovarali iz Evropske unije? I kako ste onda rekli pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova samo ti to radi, ovo sve je dogovarano s Evropskom unijom' Da li ste vi normalni? Ta bahatost je otišla daleko - navela je Brnabić.

