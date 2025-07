"NEOPHODNO JE DA SE NORMALIZUJE NASTAVNI PROCES NA FAKULTETIMA" Stanković: Vlada Srbije je bila krajnje fer prema beogradskom univerzitetu

MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je materijalna šteta koja je nastala u Studentskom kulturnom centru (SKC) stvar popisa i procene relevantne komisije i da taj problem nije jednostavan, ali je rešiv, a da je druga stvar povratak na nastavu i povratak u normalizaciju nastavnog procesa na fakultetima.

Foto: Printscreen

- Sada treba ponovo da motivišete i studente, i one koji su pauzirali ovu godinu, i one koji dolaze, i one koji su zastali sa završavanjem svojih studija a bogami i da motivišete profesore da izađu iz ovog stanja političke euforije i da uđu u radni proces koji podrazumeva održavanje predavanja, vežbi, konsultacija, sprovođenje ispita. Država odnosno Vlada Srbije je bila krajnje fer prema beogradskom univerzitetu u više navrata ove godine - rekao je on prilikom obilaska SKC-a sa predsednicom Skupštine Srbije Anom Brnabić.

Ministar je naveo da je vlada ispunila četvrti studentski zahtev, podigla primanja na visokoškolskim ustanovama, garantovala da će iz budžeta Srbije biti plaćeno 50 odsto od sredstava koja plaćaju samofinansirajući studenti.

- To je uradila prethodna vlada gospodina Vučevića. Ova vlada je odobrila kvote, a da proces nadoknade nastave nije počeo na svim visokoškolskim ustanovama, desio se upis, dakle, fakulteti će imati nove studente. Ono što je ostalo, da kažem, kao neka vrsta moralne obaveze uprava fakulteta, dekana i rektora svih fakulteta i svih univerziteta u Srbiji je da visokoškolske ustanove deblokiraju, tačnije da one budu otvorene za normalizaciju procesa nadoknade nastave polaganjem ispita - istakao je Stanković.

Naveo je država neće koristiti nikakvu represiju i da to nije njen manir, te da uvek postoji granica tolerancije i da je država pokazala toleranciju.

- Bićemo dovoljno strpljivi i čekati da 1. novembra bude normalizovana akademska godina na univerzitetu. Ja se kao ministar nadam da će univerzitetski život biti normalizovan. Ukoliko ne bude, mi imamo set mera kojima ćemo sprečiti dalje društvenu štetu koja bi mogla da se desi ako se nastavi blokada na univerzitetu - rekao je on.