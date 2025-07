VUČIĆ O BRANKU RUŽIĆU: Mogao bi da ode u Balikombatar, a u ove druge patriotske pokrete i protiv fašista - nikada

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je SPS partner SNS i da naprednjaci imaju korektan odnos sa presednikom socijalista Ivicom Dačićem, ali da SNS, kako je rekao, "ne zove nikoga i ne moli nikoga" kada je reč o koalicijama za naredne izbore.

Foto: printksrin

Na pitanje kako komentariše da li će biti priveden Zlatko Kokanović pošto je pretio da će biti krvoprolića ako ne bude izbora i to što se pojavila vest da će izbori možda biti u oktobru ili decembru, a da je Branko Ružić komentarisao to tvrdeći da će se SNS razočarati i da će izgubiti na izborima, Vučić je rekao je da veruje da će Ružić da bude zadovoljan, "kao i na svim izborima do sada".

Na pitanje da je komentarisao koaliciju SNS i SPS i da će ako naprednjaci pozovu SPS to biti kao da zovu četnike 1945. godine, Vučić je istakao da oni ne zovu nikoga i ne mole nikoga.

- A on nikada nije pripadao ni četnicima ni partizanima, nikome ko bi se suprostavljao okupatoru. Bio je formiran jedan drugi pokret Balikombatar 1943. na Kosovu, on bi mogao u taj pokret da ode, a u ove druge pokrete koji su se borili protiv fašista i patriotske on nikada nije mogao da ode, i mnogi slični njemu. Moguće da su oni veliki favoriti - Ružić i Kokanović. Oni bi da zabrane ljudima koji su poreklom sa druge strane Drine da budu u Srbiji, čak i da glasaju i da se pitaju nešto - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Zamiliste kada se na listi nađe Kokanović i vi kažete - to je naša budućnost, zapitao je Vučić i istakao da li se to šale.

- Vi se zavitlavate sa svima nama - naša budućnost su Kokanović i Ružić, pokažite mi ljude koji će za to da glasaju - istakao je Vučić.