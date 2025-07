VUČIĆ O NAPADIMA NA ĐURIĆA I VUČEVIĆA: Kada vam ostane golo siledžijstvo i nasilje, nemate šta drugo da ispričate

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKC) u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici, tim povodom oštro je osudio blokaderske napade na Miloša Vučevića i Marka Đurića.

O napadu na Marka Đurića

- Reč je o kriminalcu, uvezan sa krivičnim delima o trgovini i proizvodnji opojnih droga. Časni to ljudi ne rade kada je neko sa decom. Marko nije digao dreku, pustio je nadležne da rade posao. Moraće da odgovora za to što je učinio - kaže Vučić.

O napadu na kuću Miloša Vučevića

- Po uzoru na Hitlerove jedinice krenuli su da napadaju kuće političkih protivnika. Nemaju druge ideje, šta im je drugo preostalo. Imaju zajedničku metu Vučić, to moramo da srušimo, jer drugi problem nemamo i ne znamo oko čega bi se saglasili i šta bi radili sa Srbijom. Kada vam ostane golo siledžijstvo i nasilje, nemate šta drugo da ispričate. Pogledajte kako samo izgleda SKC i pokažite ljudima da je to novi vizuelni oblik naše budućčnosti. Žao mi je Danila i Mihajla njegovih sinova, ali izdržaće to - kaže predsednik.