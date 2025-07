"DO KRAJA GODINE 1.000 EVRA PROSEČNA PLATA" Vučić: Biće mnogo novina, hoćemo da spojimo jug Srbije i sa Beogradom i sa Evropom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je na TV Informeru da će do kraja godine prosečna plata u Srbiji iznositi 1.000 evra, takođe je najavio izgradnju novih puteva.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

- Mi uveliko radimo, po ceo dan, i ulažemo velike napore pravljenja plana Srbija 2035, do kraja godine 1.000 evra prosečna plata, nadamo se.

Biće mnogo novina, biće urađeno sve od Bačkog Brega do Vrbasa, do priključenja na glavni auto-put Novi Sad - Subotica. Ne vredi nam da imamo put od Beograda do Subotice, već hoćemo da se spojimo sa Istanbulom, da spojimo jug Srbije i sa Beogradom i sa Evropom - dodao je.