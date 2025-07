"PROHUJALO SA VIHOROM I GOTOVO" Vučić o blokaderima - Koliko ih je sada u Beogradu po raznim hotelima koji organizuju seminare za blokadere

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji mosta preko Dunava u sklopu Fruškogorskog koridora.

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara komentarisao to koliko su nasilne blokade nanele štete razvoju turizma u Srbiji.

- Svakako da su nanele ogromnu štetu, sada nanose sve manju jer su sve slabije i manjeg inteziteta. Ja sam srećan što smo mi na demokratski način uspeli da odnesemo pobedu ne upotrebljavajući silu, i samo minumumom fizičke prinude, odgovarajući na žestoke napade blokadera. Nekada morate da birate između tih stvari - da li ćete da žrtvujete demokratiju u zemlji ili ne. Mi nismo žrtvovali demokratiju u zemlji, pustili smo mnogo više sloboda nego što je zakonima dozvoljeno, nisam nesrećan zbog toga. Kada udare i kada napadnu policajce, policajci koriste bukvalno minimum fizičke prinude da bi sebe zaštitili i da bi poznaniju prava priveli izgrednike, i prekršioce zakona. Svakako ćemo oraviti tu računicu - ističe on.

Kako kaže, ne razume ljude koji su sve vreme ovo radili.

- Razumem da je došlo do zakrčenja mozga zbog brutalne prljave kampanje, odvratne propagande koju vode Šolakovi mediji, i neki drugi mediji i neki iz inostranstva i neki stranci koji ih organizuju. Nemoj da vam pričam koliko ih je sada u Beogradu po raznim hotelima koji organizuju seminare za blokadere, koji ih obučavaju šta, kako na koji način je potrebno da rade protiv svoje države, ali mogu da ih obučavaju koliko hoće. Gone with the wind. Prohujalo sa vihorom i gotovo.

