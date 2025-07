VEZA VOJVODINE SA ZAPADNOM SRBIJOM: Vučić danas obilazi radove na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora, to jest brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume.

Početak obilaska planiran je u 11.00 sati, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

Fruškogorski koridor u četiri deonice

Fruškogorski koridor, koji treba da bude završen 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa BiH. Na trasi će se nalaziti najduži tunel u Srbiji Iriški venac u dužini od 3,5 kilometara, kao i najveći most na Dunavu u Petrovaradinu od 1.663 metra.

Izgradnja Fruškogorskog koridora počela je 1. maja 2021, a trasa je podeljena na četiri deonice. Ukupna dužina brze saobraćajnice Novi Sad - Ruma iznosi 44,41 kilometara, od kojih je deonica 1 : Petlja Petrovaradin Istok - Paragovo sa planiranom trasom državnog puta dva A reda br.100 od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin Istok, ukupne dužine 14,01 km. Deonica 2 : Paragovo - početak obilaznice oko Rume, ukupne dužine 16,48 km. Deonica 3: Petlja "Novi Sad - Jug" - petlja Petrovaradin Istok, ukupne dužine 3,4 km i deonica 4: Obilaznica oko Rume, ukupne dužine 10,52 km. Izvođač radova je kompanija China Road and Bridge Corporation, a njihov naručilac Koridori Srbije.

Prema podacima Koridora Srbije trenutno je na radovima u okviru Fruškogorskog koridora angažovano 930 radnika i 285 jedinica mehanizacije i opreme, od čega je na mostu angažovano 108 radnika i 54 jedinice mehanizacije i opreme. Trasa se na početku vezuje na postojeći auto-put E-75 Beograd - Novi Sad - Subotica, a na kraju na novoizgrađeni auto-put Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica kao i buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci, čime povezuje AP Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije.

Istovremeno saobraćajnica je povezana i sa auto-putem E-70 i na ovaj način ostvarena je efikasna saobraćajna veza veoma važne administrativne i regionalne centre kao što su: Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, a takođe predstavlja i posrednu vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Pored boljeg povezivanja sa neposrednim i širim međunarodnim okruženjem, najznačajniji efekti realizacije Fruškogorskog koridora, kako navode u Koridorima Srbije ogledaju se u poboljšanju regionalne pozicije u domenu pristupačnosti, u saobraćajnom rasterećenju urbanih područja (obilaznica oko Novog Sada, Iriga i Rume) kao i uklanjanju tranzita sa područja Nacionalnog parka "Fruška gora" izgradnjom tunela Iriški venac, koji će biti najduži tunel u Srbiji dužine 3,5 km. Most preko Dunava (deonica 3) jedan je od ključnih objekata, pored tunela "Iriški venac" na projektu Fruškogorskog koridora i ukupne je dužine 1.663 metra, dok je ukupna širina mosta 28 metara (glavni most) odnosno 25 metara prilazne konstrukcije. Čitavom dužinom mosta planirane su biciklističke staze širine dva metra. Na mostu preko Dunava u toku su radovi na izgradnji svih elemenata mostovske konstrukcije objekta glavnog mosta i prilaznih mostovskih konstrukcija. Prema podacima Koridora Srbije do sada je ukupno izvedeno šipova 417 / 421 (99,05 odsto), naglavnih greda 76 / 78 (97,44 odsto), stubova 87 / 90 (96,67 odsto), ležišnih greda 59 / 61 (96,72 odsto), proizvedeno T- grednih nosača 383 / 414 (92,51 odsto), kao i postavljeno T- grednih nosača 383 / 414 (92,51 odsto), pločastih livenih nosača 136 / 136 m, sandučastih nosača 132 / 205 (64,39 odsto), od toga 50 / 123 (40,65 odsto) sandučastih nosača na glavnom mostu i 82 / 82 (100 odsto) na mostu preko nasipa, kolovozne ploče 1.638,5 / 1.958,75 m (83,65 odsto), pešačkih staza 326,7/5.462,4 (5,98 odsto) i pilona na glavnom mostu 100 / 100 m (100 odsto).

U prvoj polovini novembra 2024. ugrađen je prvi kosi kabl na mostu i to na stubnom mestu C1, povezivanjem pilona sa segmentom 6 sandučastog nosača, a 1. decembra 2024. završen je i poslednji od četiri pilona pojedinačne visine 25 m. Kosih kablova do sada ukupno montirano na C1 4/11, a na C2 3/11. U Koridorima Srbije navode i da su 15. maja 2025. počeli radovi na ugradnji kamenih granitnih ivičnjaka na mostu i to prvo na severnoj prilaznoj mostovskoj konstrukciji. Kako naglašavaju za gore pomenute pozicije utrošeno je 81.515,77 kubnih metara (m3) betona i 9.574,51 tona (t) armature. Spajanje mostovske konstrukcije očekuje se početkom drugog kvartala 2026. godine. Most se prema podacima Koridora Srbije sastoji od severne prilazne konstrukcije na kaćkoj strani (L=668,62 m), glavne mostovske konstrukcije (L=505,75 m) i južne prilazne konstrukcije na petrovaradinskoj strani (L=488,62 m). On je sa dvostrukim kratkim pilonima pravougaonog poprečnog preseka, zakošenim prema spolja i visine 25 m. Temelj glavnog stuba sa pilonima izgrađen je na šipovima kao i ostali stubovi mosta. Stubovi glavnog raspona temeljeni su na po 37 šipova, prečnika 1,5 m i dužine oko 37 m. Severna prilazna konstrukcija sastoji se od četiri dilatacione celine, uključujući celinu koja prelazi preko severnog odbrambenog nasipa, dok se južna prilazna konstrukcija sastoji od tri dilatacione celine.

Tunel "Iriški venac" (deonica 2) je projektovan sa dve odvojene tunelske cevi, svaki za jedan smer saobraćaja i dužina tunela leve cevi je 3.510 m, a dužina tunela po osovini desne cevi je 3.552 m. Tunel se izvodi u složenim i vrlo teškim geološkim uslovima, a masu koja je predmet iskopa čine organski krečnjaci, breče, ispucali peščari, oštećeni i degradirani serpentininti. Radovi u tunelu se izvode na četiri napadna mesta (po dva sa ulazne strane i izlazne strane) 24 sata dnevno, svakog dana. Iskop i primarna podgrada završeni u ukupnom obimu od 6.447 metara što je 92 odsto (3.175,1 m leva cev što je 91 odsto i 3.271,9 m desna cev ili 93 odsto).

