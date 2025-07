"TO JE SLIKA ZA ISTORIJU!" Vučić o blokaderskom ismevanju radnika - Ne možete da pobedite marljive ljude, ma koliko pokvareni i odvratni bili!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi novu deonicu auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, koja se danas svečano otvara zajedno sa dva najduža drumska tunela u Srbiji - Laz i Munjino brdo.

Foto: Printscreen

Predsednik je između ostalog u razgovoru sa novinarima komentarisao i potresne cene iz Novog Sada, u kojima se blokaderi podsmevaju radnicima gradske čistoće koji sakupljaju đubre koje su blokaderi prosuli.

- Za mene je ono što se dogodilo u Novom Sadu, gde su prosuli smeće, po glavnom bulevaru, bacili kontejnere, prosuli smeće, a onda kada su došli vredni i pošteni radnici, saznao sam i njihova imena, Dejan Sakić i Kristijan Knežević, onaj čovek na slici je Kristijan Knežević, radnik komunalnog preduzeća u Novom Sadu, taj divni čovek koji je došao da čisti smeće za neodgovornim ljudima koji su nam do juče držali predavanje o ekologiji, o čistoći, o svemu drugom... Kada je došao da počisti đubre iza njih, oni su mu se podsmevali. Onda gledate sliku i pitate se - a ko je tu pobednik? Ti koji bacaju đubre na puteve i koji se podsmevaju tim dobrim ljudima koji vredno rade i koji čiste to đubre koji su oni bacili? - rekao je predsednik i dodao:

- To je slika za istoriju i slika koja pokazuje da ne možete da pobedite marljive ljude ma koliko pokvareni, ma koliko odvratni bili, ma koliko želeli da se podsmevate nekome jer ste vi "elita", i imate tu vrstu i rasističkog pristupa prema onima koji hoće da rade i koji moraju da rade i da počiste đubre iza vas. A taj Kristijan Knežević je heroj. Kao i Dejan Sakić. To su heroji, to su ljudi koji grade, to su ljudi koji rade za budućnost Srbije, za normalnu zemlju. Ponosan sam na njih - rekao je Vučić.

Foto: Novosti

Na snimku ispod pogledajte kako su te nemile scene podsmevanja radnicima u Novom Sadu izgledale:

Bagra stoji, gleda, smeje se i ponižava dok ovi vredni ljudi čiste brlog koji su blokaderi napravili! Vi spavate ceo dan dok oni rade! Temperature su previsoke, ali oni rade i zarađuju, pošteno! Oni su sve ono što vi nikada nećete biti, obraz, čast i poštenje! pic.twitter.com/C47YfsMyXr — Marija Popović (@MarijaPopo40060) July 4, 2025