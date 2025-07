"SVAKI DAN OVAKVIH BLOKADA, NJIMA PODRŠKA PADA" Vučić o blokaderima: Bilo je više policajaca nego njih

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da svakoga dana podrška onima koji blokiraju dramatično pada zato što to, kako je istakao, ljudi ne žele.

Foto: Printskrin TV Pink

Vučić je rekao da se sinoć očinski ophodio prema njima jer je bilo jasno da nisu imali nikakvu šansu i da je država stvari u potpunosti kontrolisala.

- Nećemo skoro nikada da vas diramo, zato što ste mazohisti, sebe uništavate, svoje komšije, i to one koji neretko misle slično kao vi. Zašto to činite? Svakoga dana ovakvih blokada, podrška njima značajno pada. Mi sa tim nemamo problem. Mi imamo problem sa svojom zemljom, zato što ne želimo da narod strada. Oni izbacuju kontejnere kad im padne na pamet, niko nikome ne najavljuje. Samo oni mogu da ubiju nekoga. Niko više. E, to je strah koji imam i zato sam ih molimo, nemojte ljudi... I na kraju svaki njihov "herojski" potez se završi plakanjem ispred policijskih stanica - hajde, sad nam pustite nekoga - kaže predsednik za TV Pink i TV Informer.

Kako navodi, jutros je bilo više policijaca, nego onih koji su bili angažovani u maltretiranju građana.

- Oko 8.10 jutros, kada im je bio pik, bilo ih je od 980 do 1.010. Oni su uvek mislili da se ja šalim. Kada kažem da je gotovo s obojenom revolucijom, gotovo je. Da li možete da maltretirate građane još neko vreme? Možete, ali na svoju štetu. I sada vas pitam, vi koji kao topovsko meso trošite tu mladu decu da bi obavljali vaše prljave političke ciljeve, jer neće doći Šolak da kaže roditeljima tih mladih ljudi koji izbacuju kontejnere u ulicu - evo mi ćemo da ti platimo i postupak, mi ćemo da ti platimo očito to što smo te prevarili, što smo ti rekli da je to dozvoljeno da radite. Neće, ostaviće ih na milost i nemilost, a mi vodimo računa o tome i gledaćemo uvek da ne samo da policija deluje minimalnim sredstvima, već ćemo uvek gledati da i nekim vrstom blagosti ne dovedemo ljude te u nemoguće situacije - kazao je.

On je dodao da će blokaderi sami razumeti da je neko pokušao da manipuliše njima.

- Ja sam vam rekao da ću za tri meseca ove ljude morati da branim od naroda. Ja sam noćas napustio Palatu Srbije posle dva sata, jutros od pola šest nastavio. Zato vam kažem, mladi ljudi, razmišljajte o sebi i budućnosti. Mnogo mi je žao dobre dece, koja ne mogu da polažu i uče. Za mene je najvažnije da se stvari odvijaju u dobrom smeru - ističe Vučić.

Naveo je da su sinoć želeli da blokiraju rafineriju.

- Naravno da nisu bili blizu toga. Ali hoću da vam kažem - zamislite tu ideju. Rafineriju koja je ruska, okrećete celu Rusiju protiv sebe. Da smo ih hapsili ne bi dobili ispod tri godine robije. Molim vas da razumete, sedite, radite svoj posao, glasajte za koga hoćete, ali nemojte da ugrožavate prava drugih. Da su prekinuli pre mesec-dva, narod bi imao nostalgična sećanja. Odnos prema njima postaje sve negativniji. Meni odgovara, oni to ne mogu da razumeju. Objasniću vam, kada pogledate izbore u Kosjeriću imate iste liste, u 15 dana razlike, vi imate jednu trećinu biraća koji prelaze sa jedne liste direktno na drugu. Bukvalno 67 glasača je prešlo - ističe Vučić.

Kazao je da kada ih moli, moli ih zbog njih.

- To je izraz snage. Ja ih molim, ne zbog sebe, nego zbog njih - kaže Vučić.

- Uprkos blokaderima mi smo izgradili auto-puteve, fabrike... To sve možemo zahvaljujuću ljudima koji vole svoju zemlju. Pustite nas da radimo svoj posao - naveo je predsednik.

Odao je veliko priznanje policiji.

- Obavili su posao na visokoprofesionalan način. To što je policija prošla.

"Teško im je da razumeju da im je još jedan Vaskrs propao"

Predsednik je poručio građanima da će Srbija uvek da izabere ljude koji rade i grade.

- Oni su već videli da su oni heroji novog doba, mnogi su se već postavili u fotelje, već počeli da prave svoje kombinacije. Teško im je da razumeju da to se nije dogodilo, da im je još jedan Vaskrs propao. Svake godine kažu - Vučić će da Vaksra, a kad prođe Vaskrs, onda do Nove godine. I tako svaki put. Srbija će da uvek izabere ljude koji rade i grade. Ja im preporučujem da budu deo tima koji će da radi i gradi, a ne da ruši. Tada će da imaju neku šansu. Do tada Srbija neće da stane i u Srbiji će da pobeđuju rodoljubi koji čuvaju državu, ali oni koji hoće da je grade, da obezbeđuju veće plate, penzije, koji će da da poštuju ljude, žene - kazao je.

O izborima

Na pitanje da li razmišlja o izborima, kazao je da uvek razmišlja o izborima.

- Svakoga dana ja razmišljam o izborima, ne prođe pet, šest sati da o izborima ne razmišljam. Ja sam zon politikon, ja živim za to 24 sata. Morate da znate da postoji nešto što je mnogo preče od izbora, a to je kako i šta da uradimo za Srbiju, a onda kako da pobedimo. Pobediće Srbija i oni koji rade i uspešno grade našu zemlju - navodi Vučić.

"Od nedelje u 12 biće otvorena deonica auto-puta Pakovraće-Požega"

Vučić je najavio da će u nedelju u podne biti za saobraćaj otvorena deonica auto-puta od Pakovraće do Požege.

- Imam jednu divnu vest, u nedelju od 12 sati, biće otvorena i poslednja deonica puta prema Požegi, 19, 5 najtežih kilometara. U nedelju uveče građani će ići novim auto-putem - kazao je Vučić.

Istakao je da je od 1945. godine do 2012. ukupno u Srbiji izgrađeno auto-puteva u dužini od 596 kilometara, a od 2012. do danas 609 kilometara.

- Tako da smo više uradili za poslednjih 13 godina nego u prethodnih 67 - istakao je Vučić.

Kako kaže, sve se otvara u skladu sa svim pravilima, sa svim propisima.

- Potpuno sigurno, bezbedno, videćete u nedelju, imate specijalne sobe na ulazak u tunel, instrumente koji su neverovatni, agregate koji su neverovatni. To izgleda bolje nego u Švajcarskoj i Austriji. To nam otvara put ka Užicu, ka čitavoj zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, ka Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Sjenici, ali nam u potpunosti otvara put i ka Arilju i Ivanjici. U svakom slučaju, od nedelje u 12 sati auto-put do Požege će biti otvoren za sve ljude. Mislim da će nekoliko dana biti i bez naplate putarine - naveo je Vučić.

Istakao je da će oživeti Ovčarsko-kablarska klisura.

- Juče fabrika u Čačku, prekosutra novi auto-put. To će da oživi Ovčasrko-kablarsku klisuru. Predivne stvari. Najteža deonica je ubedljivo Čačak-Požega. Šta to znači za Lučane, Guču, Ivanjicu, Čačak, Požegu. Uspeli smo finansijski da oporavimo zemlju. Sada dovodite fabrike. Prosto morate da razvijate infrastrukturu, trenutno radimo 485 kilometara novih auto-puteva. Stvarno mislim da ljudi mogu da budu zadovoljni - kazao je.

U Paraćin stiže veliki nemački investitor

Vučić je najavio još jednu lepu vest.

- Uskoro stiže veliki nemački investitor u Paraćin, u Pomoravlje, na tačno 155 kilometara južno od Beograda. Čini mi se da će to da znači mnogo i za Ćupriju, da će da znači mnogo za sam Paraćin, za Ražanj, za sve što je u tom delu Srbije i mnogo se radujem tome. To je sve što u ovom trenutku mogu da kažem - kazao je.