POBEDIĆE SRBIJA! Vučević: Ne smemo dozvoliti blokaderskim ekstremistima da parališu državu

BLOKADE su u Novom Sadu demolirali prostorije SNS, a tim povodom oglasio se i predsednik stranke Miloš Vučević.

Ne mogu da prihvate činjenicu da im nije uspela obojena revolucija, da im je propao sinoćni protest i izazivanje krvoprolića i haosa na ulicama Beograda, pa su i večeras nastavili sa nasilnim blokadama saobraćajnica u Beogradu, Novom Sadu i još nekim gradovima u Srbiji.

Besni i nemoćni blokaderi sinoć su kamenicama gađali policiju, a večeras kamenicama gađaju prostorije Srpske napredne stranke. Je l tako zamišljaju vođenje politike, sa kamenom u ruci? Iživljavaju se na prostorijama naše stranke, maltretiraju građane, maltretiraju decu i porodice koje su blokirali u saobraćaju, .. Nećemo dozvoliti da građani budu taoci bolesnih političkih ambicija blokadera i političkih profitera i njihovih antisrpskih medija koji sve vreme šire laži i pozivaju na bratoubilački rat! Nije ovde reč ni o kakvoj borbi za prava i pravdu, za demokratiju.

To su sve lažne i prazne priče blokadera koji sve nasilnije krše Ustav i zakone, tražeći da se aboliraju oni koji su pripremali državni udar. Oni bi da ruše državu i da za to ne odgovaraju? Neće im proći! Neće se u Srbiji suditi kako ulica diktira. Neće Srbijom vladari oni koji daju “zeleno svetlo” za jurišnički napad na državu. Ne smemo dozvoliti blokaderskim ekstremistima da parališu državu i izazovu nasilje širih razmera, jer im je to nedvosmisleno jedini cilj.

Zahtevamo od nadležnih organa da u što hitnijem roku reaguju i da građanima omoguće normalno funkcionisanje. Stop nasilju! Stop nasilnicima! Pobediće Srbija!