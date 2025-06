"NIŠTA BOLJE, LEPŠE I ZNAČAJNIJE OD VIDOVDANA NEMAMO" Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom Vidovdana odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Na početku dodele intonirana je himna Srbije Bože pravde.

Obraćanje Vučića:

Predsednik se na početku izlaganja zahvalio svima prisutnima.

- Simbolika današnjeg dana ne govori samo o mučeništvu i stradanju, porazima, niti o pobedama. Više od svega ona nas upućuje na osnovno pitanje a to je šta si sve spreman da učiniiš za svoju zemlju - istakao je Vučić.

Vučić je potom istakao da odgovori ona ova pitanja čine našu celokupnu istoriju.

- Kada smo ih znali, pobeđiavli smo. Kada smo bili zbunjeni i lutali u odgovoru - gubili smo. Zato danas ne postoji važnija dužnost nego da prepoznamo, izdvojimo i nagradimo sve one koji su taj odgovor ne samo znali već i glasno saopštavali bez obzira na opasnosti kojima su bili izloženi.

Predsnik je istakao da je to važno zato što živimo u vremenu kada postoje oni koji žele da pobede Srbiju.

- Ima onih koji žele da Srbija raste, kao i onih koji žele da Srbija stane. Oni koji sanjaju njen dobitak, i onih koji sanjaju njen gubitak svake vrste.

Ističe da je za njega ovaj Vidovan poseban podsećajući na izreku naroda da se sve vidi na Vidovdan.

- Vidi se ko je koliko hrabar i ko je koliko uman i ko koliko čini za svoju zemlju i čini suprotno. Ništa bolje, lepše i značajnije od Vidovdana nemamo. U Vidovanu je satkano i naše začeće, naš razvoj i napredak, naše muke, patnje i ponovo podizanje poput feniksa iz pepela. Do današnje situacije kada Srbija živi neuporedivo bolje nego što je ikada ranije žiivela, samo što mi Srbi nikada to ne želimo da priznamo. Džabe nam brojevi, statistika i analize jer kakvi smo nikada u to nećemo poverovati. Jedino što verujemo i slavimo jesu naša patnja i porazi, a pobede i uspehe nikada nismo umeli niti uspeli. Zato je vreme da tu paradigmu promenimo u budućnosti.

Predsednik se potom obratio laureatima ističući da danas oni nose veliku odgovornost.

Dodela odlikovanja:

Ordenom Republike Srbije na lenti Radovan Višković, predsednik Vlade Republike Srpske za učvrćivanje miroljubive saradnje prijateljskih odnosa između Srbije i Republike Srpske.

Za izuzetnom doprinosu jačanju prijateljstva CG i Srbije i posvećenost očuvanju srpskog identiteta kulture i tradicije u CG predsednik Srbije dodeljuje nagradu Andriji Mandiću predsendiku Skupštine CG.

Ordenom karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovani su profesor doktor Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i sudija Ustavnog suda, srpski član Venecijanske komisije pri savetu Evrope, autor brojnih radova iz oblasti prava, za naročite rezultate iz oblasti pravnih nauka

Profesor doktor Patrik Drid, dekan i redovni profesor fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu za naročite zasluhe i uspehe u sportskoj delatnosti posebno u oblasti sporta.

Dragoljub Kojčić, publicista, kulturni radnik i urednik, za naročite zasluge u javnim i kulturnim delatnostima

Jovan Kulundžija, istaknuti srpski violinista sa zavidnom svetskom karijerom za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije i njenih građana i postignute uspehe u muzičkoj umetnosti

Orednom karađorđeve zvezde prvog stepena odlikovan je posthumno Aleksandar Grbović Grba

Za naročite rezultate postignute u oblastima medicinskih nauka ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su: Profesor doktor Aleksandar Mitić, redovni profesor, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Profesor doktor Valentina Arsić Arsenijević, redovni profesor Medicinskog fakkulteta Univerziteta u Beogradu

Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovan je profesor Vladislav Volarević redovni profesor na fakultetu Medicinskih nauka Univerziteta u Kraguejvcu

Za naročite zasluge postignute rezultatu sistema obrazovanja orednom Karađorđeve zvezde drugog stepena odlikovani su profesor doktor Valerija Pinter Krekić, redovni profesor i dekan Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Univerziteta u Novom Sadu

Profesor doktor Slaviša Nedeljković redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerzita u Nišu

Profesor doktor Sefedin Šehović redovni profesor fakulteta za obrazovanje učitelja, vaspitača Univerzita u Beogradu

Doktor docent Zravko Ranisavljević, docent na fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu i na Akademiji umetnosti u NS, direktor nacionalnog ansabla Kolo, doprineo izradi nominalnog dosijea za upis kola kao tradicionalne igre u Srbiji kod Uneska

Vaterpolo savez Srbije zbog osvojene treće zlatne medalje osvojene uzastupno na Olimpijskom prvenstvu

Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Dragan M. Ignjatović, redovni profesor Rudasko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Profesor doktor Milorad Jerkan, dugogodišnji direktor Doma zdravlja u Nišu za naročite rezultate postignute u zdravstvenoj delatnosti

Magistar Bojana Borić Brešković, klasičan filolog, istoričar, muzejski savetnik i prva žena Narodnog muzeja u Beogradu

Za naročite zasluge postignute u oblasti likovne umetnosti ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Marko Kusmuk, jedan od najistaknutijih savremenih umetnika sa Balkana koji je uspešno spojio klasične tehnike sa modernim temama

Nebojša Đuranović, istaknuti savremeni likovni umetnik koji je učestvovao na brojnim samostalnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu, njegove slike nalaze se u privatnim i državnim kolecijama širom sveta

Ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena odlikovani su Nenad Šaponja, književnik, direktor Kulturnog centra Vojvodine, Miloš Crnjanski

Vladimir Tončić, direktor filmskih novoseti za naročite zasluge postignute u javnim i kulturnim delatnostima

Milorad Lonić, umetnički direktor Ansambla Vila iz NS koji se smatra jednim od istaknutih kolektiva u Srbiji

Miodrag Škrbić, nekadašnji fubaler, a potom jedan od prvih privatnih preduzetnika sa prostora bišve Jugoslavije, trenutno vlasnik poslovnog sistema Nitez grup koja uspešno posluje u srednjoj i jugoistočnoj Evropi.

Branka Lazić, novinarka Informera koja je tokom izveštavanja u martu 2025. godine napadnuta ispred Skupštine grada Beograda i tom prilikom pokazala hrabrost u obavljanju svoje profesije.

Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena za natprosečno i časno izvršavanja dužnosti iz oblasti bezbednosti odlikovani su 204. Vazduhovna brigada Vojske Srbije

Jedinica za obezbeđenje određenih objekata i ličnosti u sastavu direkcije policije

Zlatna medalja Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost i delo lično herojstvo posthumno su odlikovani Vesna Stojaković iz Vranja

Zlatna medalja Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost odlikovani su Jelena Buhač Radojčić koja je kao dete preživela golgotu jasenovačkog logora i po kojoj je snimljen film Dara iz Jasenovca.

Zlatna medalja Miloš Obilić za ispoljenu hrabrost odlikovan je Vladimir Vuković

Za izuzetne zasluge u oblastima muzičke umetnosti zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su Čedomir Čeda Marković, pevač izvorne i narodne muzike

Nedljko Bilkić, napisao brojne pesme i za druge pevače među kojima je "Ima jedna krčma u planini"

Dušica Bilkić, pevačica narodne muzike izvornih i komponovanih narodnih pesama

Profesore doktor Radivoj Petrov Stojković, matematičar i direktor novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj

Dejan Nedić, diplomirani ekonomista, profesor statistike, bivši međunarodni sudija, sudijski analitičar i direktor Druge ekonomske škole u Beogradu

Lidija Vukićević, za izuzetne zasluge u oblasti glume

Za izuzetne zasluge u oblasti muzičke umetnosti zlatnom medaljom za zasluge odlikovani su muzička grupa Garavi sokak

Đorđe David, srpski muzičar i glumac

Željko Lazović, inženjer elektrotehnike sa 34 godine iskustva

Dragana Ćendić, dopisnica Informera koja je napaduta u Kosjeriću dok je izveštavala sa lokalnih izbora

Nakon dodela nagrada obratio se i doktor Vladan Petrov:

- Akademski život jednog univerzitetskog profesora odvija se po pravilu u svetom trojstvu - nastava, ispiti, studenti. Moj akademski život na Pravnom fakultetu počeo je na Vidovdan 2001. godine. Tog dana kada je tadašnja vlast, protivno Ustavu, a za račun nacionalne sramote koja živi doveka izručila predsednika MIloševića Haškom tribunalu, položio sam usmeni magistarski ispit. Tog Vidovdana izvojevao sam malu akademsku pobedu. Sa druge strane, tog Vidovdana, neki politički moćnici utisnuli su sramni žig u identitetsku matricu našeg naroda, bez njegovog konsultovanja i bez njegove saglasnosti. Moguće je Vidovdanu pridavati različita značenja, ali samo je jedan pravi i nepromenjivi u univerzalni smisao. Profesorka Zlata me je učila da gde god bio ne skidam pogled sa fakultea i ne odričem se studenata i profesorskog dostojanstva. Neće vas studenti pamtiti po naučnim radovima, pamtiće vas po neumornoj posvećenosti i argumentovanoj doslednostikojima ste otvarali njihove životne vidike, govorila je profesorka tihim drhtavim glasom. Na tim principima počiva moj, lični, akademski Vidovdan. Vidovdan se dakle prepoznaje u mnogim oblicima i u različitim ljudskim delatnostima, ali je samo jedan univerzalni smisao. Početkom decembra prošle godine, na ulaz u fakultetsku zgradu iscrtane su krvave šake, nastava otkazana, potom i ispitni rok, a fakultet je postao svlasan u avetinjski sivoj plenumskoj praznoći. - istakao je Petrov.