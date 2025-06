NEVOLJE U RAJU: Do juče podržavao blokadere, a sad ih naziva nasilnicima i huliganima

PISAC i jedan od najvećih podržavalaca blokadera Vladimir Arsenijević izneo je iskreno mišljenje nakon svojih iskustava sa blokaderima.

- Ja imam malo podvojeno mišljenje o protestima od početka do danas, kako su evoluirali i kako se vešto infiltrirala ta etno-nacionalistička desna ikonografija, tu sve vrišti od kojekakvih rojalističkih zastava, zastava Isusa, zastava "Nema predaje"...koje nas ne vode u dobru budućnost! Mi smo bili šokirani 15. marta tim prizorima kokardi, četničkih zastava...a mi smo izašli sa zastavama Ukrajine, Palestine, Gruzije, EU, i doživeli smo poprilično nasilje unutar protesta, zastave su nam iscepane, bili su agresivni prema nama. To su uradili ljudi koji su ličili na desničarsku huligansku omladinu a ne na studente a razočaravajuće je bilo što se masa odmakla i niko nam nije pomogao! Nasilje je penetriralo u proteste! - rekao je on za N1.

