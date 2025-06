NORMALAN SRBIN NIKADA NE BI PLANIRAO NASILJE NA VIDOVDAN Vučić: Država će birati kada i kakav će odgovor pružiti (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Novog Kneževca.

FOTO: Novosti

- Mnogo sam srećan zbog porodice Rankov. U više navrata smo pomagali i nastavićemo da pomažemo. Oni su kroz stambene kredite za mlade uspeli da reše problem jer više ne plaćaju kiriju u jednoiposobnom stranu već u lepoj kući od sto kvadrata, šupom i okućnicom, garažom. - rekao je Vučić.

Vučić je poručio mladima da požure jer ovakve prilike više neće biti. Podsetio je na važnu inicijativu vezanu za izvršitelje gde je istakao da više neće moći da uzimaju nekretninu u kojoj porodica živi do određene kvadrature.

Predsednik je potom odgovorio na pitanje novinara i prokomentarisao to što je Mirko Filipović, advokat nasilnika koji je napao novinarku Draganu Ćendić, juče ispred suda u Užicu napravio protest i predsednika Vučića optužio da vrši pritisak na sudstvo:

- Neka oni ne vrše pritisak, dođu ispred suda višeg, ispred tužilaštva višeg i kažu da ne vrše pritisak, ajde sad ti majčin sine donesi drugačiju odluku o bilo kom pitanju. Ako doneseš blokaderi će da te biju kao što su tukli Draganu Ćendić. A ti slučajno razmisliš da ih kazniš zato što su ženu tukli pa ćeš da prođeš isto kao i oni. - rekao je Vučić.

Ističe da ih uošte nije kritikovao za odluku koja je doneta po pitanju Kosjerića ali jedino što ga je zabrinulo jeste odluka da se pusti batinaš na majku dvoje dece.

Predsednik se potom osvrnuo na pitanje novinara vezano za izjavu Dragana Šolaka koji traži da se zabrani SNS:

- U našoj zemlji nismo zabranili nijednu blokadersku stranku koja je doprinela otcepljenju tzv. Kosova 2008. godine., nismo zabranili stranke koje su učestvovale u hapšenju na Vidovdan i isporučivanju Slobodana Miloševića, niti one koje su učestvovale u kreiranju raspada SFRJ i zajednice SCG. Nijedna od blokaderskih stranaka nije zabranjena i neće biti takvih slučajeva ni u budućnosti - rekao je Vučić.

- Od pre mesec dana prvi put vidim koji je ugao dobar da dobijemo izbore u Beogradu i Novom Sadu, pronašli smo to. Godinu dana nisam mogao da vidim lako, ne u ovom trenutku, ugao kako bismo mogli te izbore da dobijemo. Otvaraju mi se prozori. Ja neću biti predsednik. U skladu sa ustavom Srbije, biće ovih dobrih za narod i za građane. - rekao je Vučić.

Šolak traži zabranu, a njega na kraju zabraniše na mestu direktora, istakao je Vučić.

- Do juče nas ubeđivali da on nema veze sa novinarstvom, a sada nam kažu da će propasti slobodni mediji u Srbiji. Ona Maja Sever, kako se zove... Belosvetski kriminalac, a sada je postao sunce slobode - istakao je Vučić.

Predsednik je potom odgovorio na pitanje novinarke da prokomentariše to što je optužio studente da su izručili Slobana Miloševića ističući da on to nikada nije izjavio.

- Moj odgovor je da se prave glupi, nisu toliko glupi, ali su veliki lažovi. Ja sam optužio blokadere da su izručili Slobodana Miloševića jer su svi blokaderi koji su i tada vladali Srbijom od Alimpića koji je tada bio gradonačelnik i Đilas, i Srđan Milivojević i Pajtić, Zelenović itd. - rekao je Vučić.

O protestu za Vidovan

Predsednik Vučić je upitan da prokomentariše poziv profesora PMF-a blokaderima da na taj dan urade nešto što su ranije propustili 15. marta.

- Odlično da je sebe pozvao na odgovornost da znamo da je jedan od onih koji je davao naloge za državni udar. Oni misle da se tako mi pojavimo i da njih pustimo da oni uđu u Skupštinu. A kako ćete da uđete u Skupštinu? Kao prošli put? Pa vas tamo spakujemo ko sardine, izbacimo napolje ne povređujući nikoga i ništa. Ne postoji snaga u državi koja može da sruši državu u ovom trenutku. Sada nemaju nikakvu šansu.

- A tek o tim pričama da će napasti ćacilend? Gde će napasti ćacilend? Nema ništa od te priče. Oni nasilje moraju da sprovedu jer ovo zakazuju zbog nasilja. Normalan čovek, Srbin, ništa na Vidovdan nikad ne bi zakazao što je nasilje.

