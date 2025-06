VUČIĆ O VELIKOM GESTU BIN ZAJEDA: Prvi put je lično došao u hotel po svog gosta, lično me vozio u svom automobilu do svoje palate

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić promentarisao je veliki gest šeika Bin Zajeda prema njemu jer je lično došao u hotel po svog gosta.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

- Posebno sam srećan, prvi put je došao u hotel po svog gosta lično, ušao u hotel, lično me vozio u svom automobilu do svoje palate, vratio me svojim kolima do hotela, to je ogormna čast za Srbiju, nije čast samo za mene kao predsednika. - poručio je Vučić.