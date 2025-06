VUČIĆ STIGAO U UAE: Bezbroj puta su nam pomagali

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate.

- Idem kod iskrenog prijatelja Srbije, bin Zajeda, šejka Muhameda kako smo ga nekada zvali, moj brat i prijatle. Idem tamo u trenutku koji je nikada važniji. Da vidimo kakva su njegova razmišljanja, prognoze, o sukobu Izraela i Irana. Ako neko zna, to je on, ima direktnu vezu. Da vidimo šta će biti i sa cenama nafte, i ostalim. Imamo mnogo projekata sa njima. Bezbroj puta su nam pomagali. Imaću nekoliko molbi, to su za nas korisni sastanci. Znam koliko mu je bilo teško da u ovom trenutku pronađe vreme za mene, beskrajno to cenim. Zahvalan sam i njemu i Emiratima na podršci, pokazali smo se kao pouzdan partner - rekao je ranije Vučić.

