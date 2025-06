PREDSEDNIK Aleksandar Vučić učestvuje danas na Globalnom bezbednosnom forumu "GLOBSEC 2025" u Pragu , koji je jedna od najuticajnijih platformi u Evropi za oblikovanje globalne bezbednosti i stabilnosti, i koji ove godine obeležava jubilarno 20. izdanje.

Foto: Printscreen

Vučić se obraća na panelu

Vučić se obraća na panelu "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susedstvu".

Govoreći o evropskom putu Srbije, Vučić kaže:

- Mnogo posla predstoji. Uvek je to bila politička odluka, a ne nešto što se zasnivalo na zaslugama. Pitanje sa Prištinom jako je teško rešiti. Do sada smo imali najveću stopu ekonomskog rasta. Ne radi se samo o pitanju ekonomskog razvoja. Ima i drugih razloga zbog kojih bismo želeli da uđemo u EU. Neki bi ljudi rekli vrednosti, ali ako krenemo da definišemo te vrednosti, javljaju se razlike. Za nas je malo drugačije, radi se o Kosovu. Mi se pridržavamo Povelje UN, koja kaže da je Kosovo deo Srbije. Ako recimo govorimo o teritorijalnim integritetu Ukrajine, teško je objasniti bilo kome u Srbiji šta je onda sa teritorijalnim integritetom Srbije - kazao je Vučić.

On je kazao da je Rusija tradicionalno i oduvek bila partner naše zemlje.

- To nije ništa što nije dobro poznato. Mislim da smo sve vreme imali principijelan stav. Ne radi se o tome. Imali smo istu takvu bliskost i pre 20 godina. To nema nikakve veze sa Rusijom, već sa našim potrebama - rekao je Vučić.

- Mi ne zavisimo potpuno, ali u velikoj meri zavisimo od ruskog gasa. Mi nastojimo da diverzifikujemo sve izvore gasa, ali u narednih 6-7 godina situacija se neće menjati - kazao je.

- Imamo jako dobru saradnju sa Ukrajinom, video sam se sa Zelenskim pre dva dana. Razgovarali smo devet puta do sada. Ukrajina je uvek bila prijateljska zemlja. Oni poštuju međunarodno javno pravo, nisu priznali nezavisnost Kosova, nisu ni pozvali Prištinu u Odesu. Mi to cenimo. Kada je reč o naoružavanju, mi nemamo pravo prema našim zakonima da prodajemo bilo kakvu opremu ni Rusiji ni Ukrajini. Neki kažu da su preko trećih zemalja dobijali neko naše naoružanje, nema sumnje kada god prodajete oružje nekoj zemlji, onda i Ukrajina i Rusija možda će nešto dobiti od toga. Ali mi ne možemodirektno i svesno da izvozimo naoružanje. Mi to i ne radimo. Mi smo ponudili podršku za obnovu i rekonstrukciju Ukrajine - rekao je Vučić.

- Ne mogu da kažem da nas pritiskaju zbog toga - dodao je.

- Mi nismo antirusi. Mi nismo nikakvi mali Rusi, mi smo Srbi - rekao je Vučić.

Za nas je, kako kaže, važniji strateški pristup EU, šta žele od nas.

- Grde nas po svakom nekom pojedinačnom pitanju. I mi imamo problema. Možda je moja greška što EU nije popularnija u Srbiji. Kada govorimo o pristupu zasnovanom na zaslugama, budimo pošteni - kazao je Vučić.

O protestima u Srbiji

- Protesti u Srbiji traju gotovo dve godine, ali nedavni su krenuli pre sedam meseci. Sedam meseci blokiraju sve na ilegalan način, bez ikakve najave. Mi smo se bavili tim pitanjem bez ikakve intervencije policije, što je potpuno drugačije u poređenju sa najdemokratskijim zemljama u Evropi. Mi u Srbiji im dozvoljavamo da protestuju beskrajno i sa tim nemamo problem - kazao je Vučić

O navodnom proterivanju ljudi iz Srbije, zbog protesta predsednik je rekao:

- Tako je uvek, mnoge stvari se zasnivaju na objavama na društvenim mrežama. Bilo je 34 lica koja su privremeno izbačena iz Srbije u proteklih sedam meseci. To nisu bili građani Srbije, već građani drugih zemalja. Ne slažem se ja sa njima u mnogim stvarima, ali imaju pravo da protestuju, mi smo demokratska zemlja. Tiče se toga šta radite kada krenete sa protestima. O tome se radi. Ja ne vidim druge probleme. Pitali su kada će biti izbori. Izbori će biti ili krajem sledeće godine ili početkom 2027. To je to. Imali smo izbore pre godinu dana. Imamo puno posla oko Specijalizovane izložbe Ekspo, moramo puno da radimo na putu evropskih integracija, a onda će narod odlučiti ko će vladati državom u budućnosti.

O zahtevima sa protesta

- Na početku su tražili odgovornost za neke ljude za koje su smatrali da su odgovorni za pad nadstrešnice, što je bila strašna nesreća. Danas imaju potpuno drugačije zahteve. Ja sam deset puta ponudio dijalog. U to vreme su mi govorili da nisam nadležan, sada su mi rekli da jesam nadležan, pozvali su na izbore. Promenili su stavove, gotovo dnevno ih menjaju. Ja sa tim nemam problema - rekao je Vučić.

Premijer Jermenije Nikol Pašinja kazao je da izražava zabrinutost zbog "najnovijih postupaka Izraela".

- Veoma sam zabrinut - rekao je Pašinjan.

- Veoma je važno naglasiti da je demokratija strategija za nas. Nadamo se da ćemo vremenom, dok ne budemo podneli zahtev za članstvom, da sprovedemo ukupne reforme. Znate da je situacija komplikovana kod nas - kaže.

Predsednik se sastao sa Petrom Pavelom

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Češke Petrom Pavelom.

- Sa predsednikom Pavelom o svim bitnim pitanjima naših bilateralnih odnosa, kao i o bezbednosnim i ekonomskim izazovima u Evropi i svetu. Posebna tema bila je širenje ekonomske saradnje Srbije i Češke, kao i mogućnost ostvarivanja zajedničkih projekata u različitim oblastima. Zahvalio sam predsedniku Pavelu na podršci koju Češka pruža evropskom putu naše zemlje i iskoristio priliku da ga pozovem da poseti Srbiju, čime bi se dao dodatni zamah našim sveukupnim odnosima - napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić se sastao sa Lajčakom

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa savetnikom za bezbednost slovačkog premijera Roberta Fica i bivšim izaslanikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom.

- Srdačan susret sa prijateljem Miroslavom Lajčakom, jednim od najboljih poznavalaca prilika na Zapadnom Balkanu. Razgovarali smo o izazovima u regionu i mogućim rešenjima u novim složenim okolnostima u Evropi i svetu - objavio je predsednik na Instagramu.

Sastanak sa Sebastijanom Kurcom

Predsednik Vučić sastao se sa nekadašnjim saveznim kancelarom Republike Austrije Sebastijanom Kurcom.

- Odličan razgovor sa prijateljem Sebastijanom Kurcom. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim geopolitičkim i ekonomskim pitanjima, fokusirajući se na izazove sa kojima se Evropa suočava. Posebno smo se osvrnuli na potencijale za jačanje saradnje u oblastima digitalne transformacije i inovacija, gde iskustvo bivšeg saveznog kancelara Austrije mogu da budu dragoceni. Verujem da ovakvi susreti mogu dodatno da osnaže povezivanje regiona sa najnaprednijim evropskim i svetskim praksama, a naša zemlja zasigurno ostaje otvorena za saradnju sa partnerima koji dele viziju stabilne, povezane i prosperitetne Evrope - oglasio se Vučić na Instagramu nakon sastanka.



Prethodno, Vučić je govorio na panelu " Strateški i ekonomski značaj Jugoistočne Evrope".

Brojni bilateralni susreti

Takođe, predsednik Srbije imaće i niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i predstavnicima međunarodnih institucija, instituta i kompanija.

Uoči foruma predsednik Vučić je najavio da će govoriti i o AP Kosovo i Metehiji i da će imati više važanih sastanaka sa stranim zvaničnicima, kao i da će sa specijalnm izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom razgovarati o KiM i drugim pitanjima.

- Verujem da ću imati odlične sastanke, svakako i sa domaćinom, češkim predsednikom, gospodinom Pavelom, jermenskim premijerom Pašinjanom, ali i mnogim, mnogim drugim zvaničnicima, od Sorensena do mnogih drugih sa kojima ću ovde razgovarati o KiM i o svim drugim važnim pitanjima - rekao je Vučić.

Vučić je kazao da će glavne teme biti svetski sukobi i traženje rešenja u sve komplikovanijem svetu, ali da će biti zanimljivo da se čuje i šta će reći, na primer, doskorašnji specijalini izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak o Briselskom sporazumu i situaciji u kojoj je srpski narod na KiM.

- Biće zanimljiv taj panel na kojem će biti mnogo interesantnih lica, pa će biti dobro da čujem i šta će Lajčak danas da kaže o svemu što nije ispunjeno iz Briselskog sporazuma i o situaciji i poziciji srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I to se čuje daleko odavde iz Praga. Dakle nisu tu samo Česi, Slovaci, Austrijanci... , već i Nemci i svi drugi koji i te kako slušaju uvek što se ovde na Globseku govori - rekao je Vučić za Tanjug.

Ovogodišnji skup okuplja svetske lidere, inovatore i nosioce promena pod pokroviteljstvom predsednika Petra Pavela i Ministarstva spoljnih poslova Češke , baveći se današnjim najhitnijim globalnim izazovima i oblikujemo akcione strategije za budućnost.

Tokom prethodne dve decenije, ovaj forum služi kao mesto susreta šefova država, globalnih vizionara i pionirskih mislilaca, otvarajući put ka boljoj budućnosti.

Na forumu će se diskutovati o temama poput dinamike i uticaja drugog mandata predsednika Trampa na globalnu trgovinu, transatlantske odnose i globalni poredak, trenutni politički ciklus EU, oblikovan prelaznim periodima u Francuskoj i Nemačkoj, tradicionalnim motorima delovanja Unije, sa fokusom na odbranu, proširenje, konkurentnost, otpornost zdravstvene zaštite, energetsku bezbednost, migracije i drugo, četvrta godina sukoba u Ukrajini, sa produbljivanjem ekonomskih i vojnih implikacija.

Razgovaraće se i o krhkom primirju na Bliskom istoku i tekućim složenim krizama, promeni globalne dinamike vođene rastućim značajem globalnog Juga, uključujući regione kao što su Latinska Amerika, Afrika i Indo-Pacifik, geotehnološkom okruženjem koje se razvija: globalna konkurencija, bezbednosni izazovi i trka za tehnološku dominaciju.

Preko 1.500 učesnika iz više od 70 zemalja

Dvadeseti "GLOBSEC" forum okupiće preko 1.500 učesnika iz preko 70 zemalja. Pored glavnih sesija, Forum će sadržati ekskluzivne prateće događaje i sesije razmene ideja, osmišljene da generišu praktična rešenja i formulišu strateške planove za budućnost.

Paralelno sa ovim forumom, "GLOBSEC" će takođe biti domaćin drugog izdanja godišnjeg Praškog geotehnološkog samita.

Ova platforma će okupiti lidere mišljenja, kreatore politike, poslovne rukovodioce i tehnološke vizionare kako bi istražili evoluirajuću presečnu vezu najsavremenijih tehnologija sa nacionalnom bezbednošću, geopolitikom i geostrateškim odnosima.