SLEDIMO LINIJU NEZAVISNOSTI, SRBIJA NIKOME NA DRŽI STRANU: Analiza "Novosti" - Šta znači odlazak Vučića na samit u Ukrajini

ODLAZAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Odesu, na samit Ukrajina - Jugostočna Evropa, potpuno je na liniji naše zacrtane spoljne politike i principa vojne neutralnosti, i ni na koji način ne dovodi u pitanje odnos ni prema Kijevu ni prema Moskvi.

Ovako odluku šefa srpske države da, prvi put od izbijanja sukoba na istoku Evrope, jedan visoki zvaničnik naše zemlje otputuje u Ukrajinu, komentarišu sagovornici "Novosti", ukazujući da nije reč o bilateralnoj poseti, već o učešću na međunarodnom forumu gde smo bili prisutni i prethodnih godina.

Ova poseta dolazi i neposredno nakon neprijatne optužbe iz Moskve, odakle su nedavno stigli napadi da naša namenska industrija, preko "krajnjih korisnika" isporučuje municiju Kijevu. Predsednik je odmah reagovao i najavio da će svi sporni ugovori, ukoliko ih ima, biti preispitani i zaustavljeni.

Vučić je, s druge strane, zajedno sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, bio jedini evropski lider koji je u Moskvi 9. maja prisustvovao obeležavanju Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Naglašavao je da evropski put naše zemlje neće biti ugrožen njegovom posetom Rusiji.

Srpski šef diplomatije Marko Đurić rekao je juče da je naš interes pristupanje Evropskoj uniji, kao ravnopravna prihvaćena jednaka zemlja koja će imati stolicu sa punim pravom glasa, odlučivati zajedno sa ostalima o spoljnoj bezbednosnoj politici Brisela i učestvovati u podeli finansijskog kolača, koji nije mali. Ukazao je da bi Srbija članstvom u EU dobila na više frontova, ali i da mora da štiti svoje interese kada je u pitanju KiM.

U kontekstu tih napora Srbije da unapredi položaj u evropskoj političkoj javnosti, treba posmatrati i učešće Vučića na samitu čiji je domaćin ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski:

- Ne želimo da budemo na gubitku, zato što ne odgovaramo nekim zvaničnicima ili birokratama u bilo kom udaljenom centru, mi odgovaramo pre svega građanima Srbije.

Prema njegovim rečima, Srbija ne gubi vreme, već se bori za interese na KiM i gradi nova prijateljstva.

- Možda nismo najveća evropska zemlja, ali smo definitivno evropska zemlja koja je uspela da prošle godine zajedničkim naporima koje je predvodio predsednik sprečimo ono što je planirano protiv nas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zatim, kada je reč o Savetu Evrope, dva puta smo sprečavali nastojanja Prištine da postane član. Srbija je zemlja sa mnogo ambicija, ali ambicija sa pokrićem - konstatovao je Đurić.

Diplomata Zoran Milivojević kaže za "Novosti" da je odlazak Vučića u Odesu potpuno na liniji principijelnog stava Srbije u vezi sa sukobom u Ukrajini:

- Naša zemlja je od prvog dana bila na strani međunarodnog prava kada je reč o suverenititetu i teritorijalnom integritetu, zauzimajući principijelan stav protiv rata. Taj stav se ne menja. Srbija ima korektne odnose sa Ukrajinom. Prvo, to je i od ranije prijateljska zemlja i drugo, oni ne priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova, što je vrlo važan argument u korist naših odnosa u celini, ne samo kada je reč o Vučićevom odlasku u Odesu.

Milivojević ističe da je reč o samitu Ukrajine sa zemljama Jugoistočne Evrope, kojoj i Srbija pripada, i potpuno je u skladu sa ciljevima i interesima naše spoljne politike da tamo budemo prisutni.

- Mi smo vojno neutralna i politički nezavisna zemlja, koja je kandidat za ulazak u EU, i u skladu sa tim se ponašamo. Imamo dobre odnose sa zemljama u ovom regionu i to je, po meni, jedan normalan potez. Ne postoji nijedan argument da Vučićev odlazak u Ukrajinu na bilo koji način izazove bilo koju vrstu rezerve.

Analitičar i istoričar Ognjen Karanović podseća da su "mnogi blokaderi i predstavnici opozicije govorili kako Srbija srlja u izolaciju, da je Vučić nepoželjan u Ukrajini, EU, a onda i u Rusiji, SAD":

- A Vučić je išao i u Ameriku, i u zemlje EU, Brisel, evo sad i u Odesu, a bio je i u Moskvi. On je, kao što vidimo, apsolutno poželjan političar, što ne znači da ga svi vole, jer da je tako ne bismo imali obojenu revoluciju u Srbiji. Ali moraju da ga poštuju jer pokazuje izuzetnu državničku mudrost pogotovo u doktrini koja se odnosi na suverenizam i vojnu neutralnost. Zato je važno da naš državni vrh, uključujući Vučića, učestvuju na međunarodnim forumima.

Priština bez pozivnice PREDSTAVNICI privremenih institucija u Prištini juče nisu bili na samitu Ukrajina - Jugoistočna Evropa, jer nisu dobili poziv domaćina, što je prvi put od kada se ovaj format održava da lažna država Kosovo nije prisutna. Grčka koja nije priznala nezavisnost južne srpske pokrajine na samit u Atini pozvala je predstavnike tzv. Kosova, kao i Hrvatska prošle godine u Dubrovniku.

I Karanović kaže da odlazak u Odesu ni u kom slučaju ne menja poziciju Srbije kao vojno neutralne u sukobu između Rusije i Ukrajine:

- Naši partnerski odnosi sa Moskvom nisu dovedeni u pitanje i to zna i Zelenski, ali je pokazao poštovanje prema Srbiji. Na koji način će bilo ko u Moskvi tumačiti državnu politiku Srbije i delovanje naše diplomatije ne bih ulazio. Srbija jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji. S druge strane, nije realno da u situaciji globalnog rata ukinemo našu namensku industriju i zabranimo joj da obavlja svoje delatnosti. Da li će Češka, Poljska, Izrael ili bilo koja druga država kojoj Srbija prodaje oružje to dalje isporučiti Ukrajini, to je do tog kupca. Srbija to ne može da kontroliše. Srbija ne može da vodi rat za Donbas, ali isto tako ne poziva Rusiju da vodi rat za KiM.

Karanović dodaje da cenimo i poštujemo svaku podršku iz Moskve, ali da vodimo politiku suverene i nezavisne države, koja neće zavisiti ni od Brisela, ni od Vašingtona, ni od Pekinga, već će se rukovoditi isključio svojim interesima.

PORTPAROLKA RUSKOG MINISTRSTVA SPOLjNIH POSLOVA O SKUPU

ZAPITAJTE SE NA ČIJOJ STE STRANI

AKO je pre dve i po godine neko imao sumnje o suštini kijevskog režima i dolazio na neke takozvane "konferencije o mirovnoj formuli Zelenskog" ili neke "samite o pomoći kijevskom režimu", danas je nemoguće sakriti terorističku suštinu kijevskog režima - poručila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, povodom samita koji je organizovan u Odesi.

Ona je ukazala da "oni koji govore o tome da žele da razvijaju odnose sa Rusijom, da grade dijalog sa njom, treba pre svega da postave sebi pitanje da li su na strani istine ili neonacizma". Ona je istakla da je Rusija održala Paradu pobede na 80. godišnjicu "velikog, najvećeg dostignuća u istoriji čovečanstva, poraza antihitlerovske koalicije", da to nije bio samo protokolarni događaj ili kampanja, već prilika da se pokaže da ste deo deklaracije o odbacivanju ideologije nacizma i fašizma u 21. veku.

Upitala je i kakve ideje će da dele i s kim će se positovećivati oni koji se okupljaju u Odesi:

- Kijevski režim je režim koji je veličao nacističke zločince. Na Zapadu se prave da navodno ništa ne znaju i ništa o tome nisu čuli. Međutim, istočna Evropa vrlo dobro zna šta su radili nacisti i fašisti na teritoriji njenih zemalja. Nemoguće je ne znati ko su Bandera i Šuhevič i ne primećivati ko su nacionalistički bataljoni poput Azova, koji crpe direktno ideologiju iz vremena Trećeg rajha. Otvoreno pitanje koje treba postavljati: hoće li se sa njima poistovećivati oni koji će učestvovati u sličnim događajima.