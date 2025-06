BRNABIĆ RASKRINKALA NOVU LAŽ: To se može proveriti u svega nekoliko minuta

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da je sama uplatila lideru SSP Draganu Đilasu 300.000 dinara i da u tome nije učestvovao izvršitelj.

- Vi ljudi samo lažete, a N1 i Nova, naravno, samo prenose laži, iako bi im bilo strahovito jednostavno da provere da li je to što Đilas kaže istina. Nikakav izvršitelj nije ništa naplatio, niti je bila potrebna njegova pomoć, već je ovo još jedan vid “pumpanja”. Uplatila sam Đilasu taj iznos sama, i to se može proveriti u svega nekoliko minuta. To sam uradila, iako ni dan danas ne znam za šta me je tužio, niti kada je bilo ijedno ročište, pošto ni na jedno nisam nikada pozvana. Sve to po strani, još jednom se pokazalo činjenično stanje - Đilas i đilasovci usta ne mogu da otvore, a da ne slažu - navela je ona na Iksu.

