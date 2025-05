IDEOLOG BLOKADERA NAROD UPOREDIO SA PROSTITUTKOM, NAZVAO IH BEDNICIMA I IZVREĐAO VUČIĆA: Za to vreme opozicioni novinar profesionalno ćutao

IDEOLOG blokadera Goran Marković u emisiji kod opozicionog novinara izvređao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića, narod koji podržava njega i vlast, a Dikić je za to vreme "profesionalno" ćutao.

- Oni su jedna bezočna organizacija, kao što su sve kriminalne organizacije . Ja bih rekao da oni imaju, ja bih to nazvao, delikventsku psihologiju. Oni su psihologija delikvenata. Ova vlast mora da padne. Nema tu..Na ovaj ili onaj način. Mora da se prinudi da padne. Oni se dosta raspadaju sami od sebe. Oni su bolesni ljudi. Njihovo stanje je dosta sad već kritično - rekao je on.

Nazvao je Vučića osobom sa narcisoidnim poremećajem ličnosti.

- To je stanje u kome si ti besprekidno prinuđen da tražiš potvrdu da si voljen, obožavan, cenjen. To se naravno ne može bez para, bez ucena i bez prisile u njegovom slučaju. On zapravo kupuje ljubav

