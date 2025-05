''NJOJ SU SRBI IZ REPUBLIKE SRPSKE NIŽA BIĆA'' Predsednik Vučić raskrinkao Natašu Kandić: Šamarala Srbe sa KiM

SPECIJALNI gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, tom prilikom govorio je o antisrpskom delovanju osvedočene srbomrziteljke Nataše Kandić.

- Vidite rasnu teoriju prema Srbima iz Republike Srpske. Njoj su Srbi iz Republike Srpske niža bića koja nemaju šta da traže u Srbiji, čak ni da studiraju. Stavila je metu na čelu dečku koji ima 10.0 prosek na Medicinskom fakultetu. Da je došao iz Konga, Kenije i Belgije mi bismo ga poštovali i cenili. Njoj smeta Pavlović Miloš i to zato što je iz Doboja, iz Republike Srpske. Ja se osećam kao Srbin sa one strane Drine i šta ćeš? - pitao je on.

Podsetio je da je Nataša Kandić šamarala Srbe sa Kosova i Metohije i da bi htela da progoni ljude iz Srbije koji su iz Republike Srpske i to decu.

- Ko je većinska i pristojna Srbija videćemo na svakim izborima.