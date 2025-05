"NADAM SE DOBRIM VESTIMA" Siniša Mali najavio velike stvari za građane Srbije

MINISTAR finansija Siniša Mali gost je TV Pink.

Idemo sa još jednim povećanjem minimalne zarade, kao što je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, naveo je on.

- Gradimo ono što je važno za ljude, nove puteve, brze saobraćajnice, škole, vrtiće... - rekao je on, govoreći o investicijama.

Drugi stub naše ekonomske politike je povećanje životnog standarda, najavio je.

- Prvog januara povećali smo je za 13,7 odsto. Sada smo na minimalnoj zaradi od 457 evra, a 2011. je minimalna zarada bila 15.700 dinara - kazao je on.

Tada je preko pola miliona ljudi primalo minimalnu zaradu, a danas 91.000, objasnio je.

Vučićeva inicijativa je da vanredno povećamo minimalnu zaradu na 500 evra, kazao je.

- Sa povećanjem iz januara smo prvi put u istoriji izjednačili minimalnu zaradu sa potrošačkom korpom - rekao je Mali.

Kaže da se nada dobrim vestima u pogledu dogovora sa povećanjem minimalca sa sindikatima i poslodavcima.

U decembru ćemo imati prosečnu zaradu veću od 1.000 evra, kazao je on.

- Smejali su se Vučiću kad je rekao 2019. da će prosečna zarada biti veća od 500 evra. Srbija je rekorder u privlačenju stranih investicija, imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost. Potpuno smo posvećeni boljem životnom standardu ljudi u Srbiji - kazao je Mali.

Podsetio je na mere fiskalne konsolidacije, poplave, energetsku krizu, rusku SVO u Ukrajini...

Prema njegovim rečima, Srbija je jedna od tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, kao i rekorder u privlačenju stranih investicija.

Nismo imali nikad bolje odnose sa Mađarima nego danas, kaže on.

- Viktor Orban se pokazao kao veliki prijatelj naše Srbije. Kad je neki problem, kad su neke kritike Srbije pogotovo u EP ili drugim institucijama, Mađarska je tu da nas podrži, tu da nas odbrani - kazao je on.

Kaže da blokaderi-foteljaši idu na to da blokiraju ulice, da sprovode nasilje, gaze srpskku trobojku, a da Vučić vodi odgovornu politiku.

- On svoje vreme iskoristi ne samo tako što obilazi Srbiju i razgovara sa ljudima. Idemo sa rekonstrukcijom OŠ u Kosjeriću - kazao je on.

Ističe da je laž da je oteran iz Kosjerića.

- Mene su hteli da blokiraju, a nisu me ni videli, niti sam ja njih video. Ko zna u kojoj su se mišiju rupu sakrili - izjavio je on.

Najavio je i otvaranje dela auto-puta Preljina-Požega.

- Imali bismo i veće povećanje minimalne zarade da nije bilo blokada - tvrdi on.

Ističe da je rektor Vladan Đokić kandidat Nataše Kandić.

- Kada ga pitate oko Kosova i Metohije i Republike Srpske nemate odgovor, ali imate to da su gazili srpske zastave i to da je on kandidat Nataše Kandić - kazao je on.

Ističe da nije bilo lako izdržati pokušaj obojene revolucije.

- Lažni su bili zahtevi, lažna je bila briga o drugima, lažni je bio pijetet prema žrtvama. Još jednom napominjem, Si Đinping, Putin, Orban, Kaja Kalas, Košta i vrh EU... Sa svima razgovaramo o ekonomiji, kako da unapredimo odnose i kvalitet građana života Srbije. Postali smo članica Sepe, to je jedinstveno područje za plaćanje u evrima. Procenjena godišnja ušteda za Srbiju je 300 miliona evra. To je još jedan korak napred u evropskim integracijama, potvrda ispravnosti naše ekonomske politike, potvrda brige prema građanima Srbije - kazao je on.

Kad je u pitanju povećanje penzija, kaže da moraju da sačekaju jun po švajcarskoj formuli.

- Razgovaraćemo o tome. Poslednje povećanje penzija smo imali pre šest meseci - rekao je Mali.

Cilj je da u decembru 2027. godine prosečna plata bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra i prosečni minimalac 650 evra, navodi.

Ističe da je mnogo ponosan na stambene kredite za mlade, a podsetio je i na zakon o alimentacionom fondu koji se očekuje.

- Preko 5.000 mladih se prijavilo za ove kredite i potpisano je već 800 ugovora. Mi smo kroz garanciju države dali mladima mogućnost da uz 1 odsto učešća kupe svoju prvu nekretninu. Pokazalo se da ispunjavamo obećanja koje dajemo. velika zahvalnost našem predsedniku, to je njegova ideja bila - kazao je Mali.

Kaže da je Zakon o alimentacionom fondu usvojen na Vladi i negde polovinom juna će biti u parlamentu.

- Mislimo i na one roditelje koji ostaju bez alimentacije. To je velika podrška majkama ili očevima, a pokazujemo koliko su nam važni svakodnevni problemi građana - kazao je Mali.

Kaže da trgovinski rat bukti, a imamo i konflikt Indije i Pakistana, sukob u Ukrajini koji još traje...

- Mi smo našu stopu rasta sa 4,2 već smanjili na 3,5 odsto ove godine. Imali smo cilj da budemo najbrža rastuća zemlja u Evropi, ali zbog blokada i tog negativnog uticaja na našu ekonomiju i privredu smo smanjili očekivanu stopu rasta. Samo blokiraju, imate slike nasilja, mržnje prema Vučiću i njegovoj porodici... Znamo šta bi uradili Srbiji kada je njihovog kandidata broj 1 podržala Nataša Kandić. Njima je cilj da Srbija nestane, da je nema - kazao je on.