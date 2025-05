PAKLENI PLAN BLOKADERA FOTELJAŠA: Operacija "blek boks" za paralisanje Srbije

GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević u specijalnoj emisiji otkrio je večeras paklene namere blokadera.

Foto Novosti

Vučićević je kazao da je nekoliko ključnih datuma, i to 26. maj 29. maj i 15. jun.

- U narednom peridu planiraju radikalizaciju u nekoliko koraka. Prvi korak 26. maja, planiraju da u 2 sata noću, u noći između pnedelje i ponedeljka, da blokiraju sve depoe GSP, čak planiraju i da blokiraju i privatne prevoznike u Beogradu, ne samo GSP nego i privatnike. Hoće da naprave haos na ulicama - kaže Vučićević.

Paralelno sa Beogradom planiraju akcije u Zaječaru, Šapcu i Požarevcu.

- U sledeći četvrtak 29. maja planiraju potpunu blokadu Beograda. Planiraju da blokiraju ključne raskrsnice u Beogradu, Mostar, Takovska ulica i Bulevar kralja Aleksandra , Nemanjinu i Slaviju. To nazivaju "blokada svega", to im je cilj, da sve stane, i to im je "blek boks", da stave Srbiju u crnu kutiju, da zacrne Srbiju. Oni često pominju kao ključan datum 15. jun, planiraju kao da im je neko rekao da će se desiti nešto 15. juna. I stalno ponavljaju, samo da dočekamo i doguramo do 15. jun - kazao je glavni urednik Informera.

Vučićević je otkrio i da blokaderi idu na obuku u Sarajevo.

- Lideri fakulteta idu na poziv Davuda Delimeđca, koji ih je pozvao u Sarajevo na obuku pod nazivom "Point" (Politička odgovornost i nove tehnologije). Ko sve ide na tu posebnu obuku u Sarajevu: Nikola Ristić, Filip Ejdus, Ivan Đurić (CRTA), Nikola Burazer i Andrijana Ristić - kaže Vučićević.

(Informer)