"SPREMALI SU PUČ, VOJNI UDAR" Vučić o teroristima koje je sud pustio iz pritvora: Ne postoji zemlja gde se puste na slobodu za dva meseca

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na TV Pink o teroristima iz novosadske grupe koju je Apelacioni sud pustio iz pritvora nakon dva meseca iko su optuženi za teška krivična dela.

- Prva stvar koju nisu mnogo slagali, sve drugo obično slažu. Ja sam običan čovek koji ima emocije, ali koji uvek vodi računa o poziciji na kojoj se nalazi. Svaki častan čovek se tako oseća, svaki normalan u ovoj zemlji. Već dugo vremena, ne od juče, kod nas je sve okrenuto naopačle. Trebalo bi valjda svi da se divimo đacima i studentima koji ne rade, a da osuđujemo one koji bi da uče. U kojoj to zemlji na svetu postoji? Pokušali su to da nametnu u našoj zemlji. Kada se tome suprotstavite - vas proglase nenormalnim, a oni su valjda normalni - upitao je Vučić.

Ističe da su neki pušteni osumnjičeni sami rekli da spremaju puč.

- U zemlji u kojoj gonite nekoga ko vam otvoreno kaže da su spremali puč, vojni udar, ne preko unutrašnjih struktura države, već striktnim, direktnim nasiljem preko vojske, a to su neki od okrivljenih u ovom postupku jasno izgovorili i potvrđeno da su to govorili. Ne postoji zemlja u svetu da je neko posle 2 meseca izašao iz pritvora, a da je optužen za tako teško krivično delo - kazao je on.

Podseća da aktivisti SNS četiri meseca sede u pritvoru, iako je Tužilaštvo imalo vremena da ispita sve svedoke.

- Jasno je da je reč o političkoj poruci obojene revolucije.