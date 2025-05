ŠEŠELJ O EU: Dići ruke od toga

Dr Šešelj: Treba svima da bude jasno - bez priznanja nezavisnosti Kosova nema ulaska Srbije u EU. Treba dići ruke od toga. Oni sad da su napali Vučića to bi Srbiju definitivno bacilo u zagrljaj Rusije i Kine. To je cilj nas radikala. Hoćemo da budemo pridruženi član Ruske Federacije. pic.twitter.com/L2JxSm7NxL — Srpski radikali (@srpski_radikali) May 19, 2025