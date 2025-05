"NOVOSTI" OTKRIVAJU: Teror koji sprovode Albanci na KiM će biti zaustavljen - država štiti svoj narod

SUD u Prištini podigao novu optužnicu za navodne ratne zločine protiv čak 53 Srba sa KiM za navodne zločine u Đakovici. Država rešena da svim sredstvima stane u zaštitu svojih građana

Kurtijeva policija mimo sporazuma vršlja po severu KiM, Foto AP

Maltretiranju Srba sa Kosova i Metohije, od strane samoproglašenih prištinskih vlasti, izgleda nema kraja. Osim upadanja u srpske instutucije, pretresa i hapšenja, rušenja spomenika, proganjanja i zatvaranja, ovoga puta je na red došla nova optužnica za navodne ratne zločine i to protiv čak 53 osobe. Kako "Novosti" saznaju, sudsko veće specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini, kojim predsedava Violeta Namani Hajra – pretplaćena na progon Srba – pozvalo je na ročište zakazano za 16. jun ove godine, (na dan kada su Srbi bili prinuđeni na izbeglištvo s Kosova) Srbe sa teritorije Đakovice i okoline kako bi im sudilo za navodne ratne zločine.

Među optuženima su nekadašnji visoki vojni oficiri, načelnik tadašnje državne bezbednosti, komandant teritorijalne odbrane, visoki funkcioneri MUP-a, šefovi vojne bezbednosti, komandant PJP policije u Đakovici, komandant JSO protiv koga je u Haškom tribunalu vođen krivični postupak, predsednik opštine, komandant 63 padobranske brigade, komandant vojne policije, pa čak i preminuli.

Jasno je da je ova optužnica podignuta protiv svih viđenih Srba ili Srba čijeg su se imena i prezimena za sada setili i to kao političko sredstvo za završetak procesa etničkog čišćenja Srba sa prostora KiM. Jer kako drugačije opisati hiperprodukciju optužnica protiv ljudi od kojih neki nikada u životi nisu učestvovali u bilo kakvom incidentu na KiM, osim jasnom namerom da se oni nikada više ne vrate na svoja ognjišta ili da ih zauvek napuste.

Podsetićemo da je samo tokom prošle nedelje podignuta optužnica protiv 20 Srba od kojih pojedini u navedenom periodu nisu ni bili u Đakovici, a neki nisu ni imali zaduženo oružje i to za ubistvo 106 ljudi i maltretiranje preko 300 ljudi (?!). I to nije kraj, do sada su podigli optužnice i uhapsili nekoliko stotina ljudi, ali na spisku kosovskih tužitelja nalazi se nekoliko hiljada ljudi.

Njihova namera je očigledna, uništiti sve preostalo što je srpsko, ali ovoga puta država Srbija je odlučna da iskoristi sve raspoložive mere kako bi se sprečila dalja patnja i progon građana.

Kurti zloupotrebljava pravosuđe

Da optužnice za ratne zločine protiv Srba sa KiM nisu pokušaj da se nekakva pravda zadovolji govori i činjenica da je najveći broj njih podignut upravo u Kurtijevoj predizbornoj kampanji. Tokom svoje političke kampanje Aljbin Kurti konstantno je kritikovao i vršio pritisak na pravosudni sistem, jer nije bio zadovoljan brojem optužnica za ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom sukoba pre 25 godina, ističući da je vlada povećala izdvajanja za tužilaštvo. Izgleda da su ga poslušali.

Država rešena da svim sredstvima stane u zaštitu svojih građana

Prema saznanjima "Novosti", vrlo brzo će biti preduzete mere protiv svih odgovornih koji su zloupotrebili svoje položaje i pod pritiskom Aljbina Kurtija, podigli potpuno neosnovane optužnice čija namera nije da se neki krivci izvedu pred sud pravde, već da se Srbi i konačno proteraju sa ovih prostora. Država će preduzeti mere kako bi svaki Srbin imao adekvatnu zaštitu. Svi lažni svedoci, lažne optužbe, nečasni „vršioci pravne vlasti” u južnoj srpskoj pokrajini biće predmet istrage i iskoristiće sve svoje raspoložive međunarodne instrumente. Neće biti mirnog sna za bilo koga ko je mislio nezakonito da progoni i optuži nevine ljude.