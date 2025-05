IMAMO PRAVO DA SE DIČIMO POBEDOM NAD FAŠIZMOM! Jasna poruka Vučića uoči parade u Moksvi

To je sinoć poručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Moskve, u koju je stigao uprkos brojnim preprekama - najpre su Letonija i Litvanija zabranile prelet srpskog aviona preko svog vazdušnog prostora, a zatim je letelica u kojoj je bio šef srpske države na nekoliko sati bila prizemljena u Bakuu, čekajući dozvolu za nastavak putovanja zbog, kako je navedeno, intenzivnih ratnih dejstava između Ukrajine i Rusije.

Vučić će sutra biti na Crvenom trgu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom 80. godišnjice od pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu. Tokom popodneva planiran je tet-a-tet susret sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i sa šefom kineske države Si Đinpingom, a već danas će se Vučić sastati sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim i ruskim patrijarhom Kirilom, kome će uručiti orden.

Oko manifestacije u Moskvi, na kojoj je učešće najavilo više od 20 svetskih lidera, već nedeljama se vodi bespoštedan diplomatski rat u kojem se ne biraju sredstva. Zapad, predvođen vodećim zemljama EU, koje uporno pokušavaju da sprovedu reviziju istorije i umanje ulogu Rusije u oslobađanju Evrope od nacizma, čak je organizovao i svoje "paralelno" obeležavanje jubileja u Kijevu. Na adresu Beograda stizala su upozorenja i otvorene pretnje briselskih zvaničnika da Srbija, koja je, zajedno sa Sovjetskim savezom, podnela jednu od najvećih žrtava u Drugom svetskom ratu, ne treba da bude 9. maja na Crvenom trgu.

- Nudio sam izbore 11. decembra, tada sam rekao "imali ste 4 zahteva", oni su rekli "ne bavimo se politikom". Mi smo izašli i rekli ovo je ono što imamo, ispunili zahteve, pokazali poštovanje. Oni su mislili da će nekakvom prisilom da dobju vlast, praveći se naivni kako to ne žele. Onda je došao 5. najbesmisleniji zahtev, pa onda 6. To je bio zvučni top, pa ih je sad sramota da ga spomenu. Neka se spremaju za izbore, neće biti kad oni žele nego kad ih raspiše "nenadležna predmetna institucija".

- Ljudi su se pitali, ako je Poljska dozvolila prelet, zašto nismo išli na Belorusiju, zato što Poljska ne dozvoljava koridore ka Belorusiji. Dozvole vam Nemačka i Švedska, da bi Letonija rekla isto što i Litvanija. Estonija bi isto kazala, pa nismo ni pitali. Onda smo išli od Bugarske, Turske, Azerbejdžana, a onda do Gruzije i Kaspijskog jezera. Taj koridod od Rostovka ka Krasnodaru je nekoliko puta bio prekidan. Jedva smo od ruskih vlasti dobili dozvolu za prelet - otkrio je Vučić kako je izgledao jučerašnji let ka Moskvi.

On je kazao da zbog odlaska u Rusiju očekuje napade sa Zapada i posledice po sebe lično.

- Mi smo svi glupi i navini i treba da vam podilazimo i kažemo "udrite po nama", a mi ćemo da gledamo u nebo i pravimo se da ne znamo šta se dešava oko nas. Suviše sam iskusan i dovoljno star da znam da čast, obraz i ponos ne možete ni da dajete, ni da prodate nikom. Nikog nisam lagao da ću doći ovde. Obećao sam i predsedniku Putinu, nedavno sam na sastanku u Briselu to rekao i Fon der Lajen i Košti, Marti Kos, Makronu, Meloni. Nikog nisam obmanjivao.

Vučić dodaje da će sa Putinom sutra razgovarati o važnim bilateralnim pitanjima, od gasa, NIS, pruga, dispečerskih cenatara i o političkoj saradnji Srbije i Rusije.

- Znate šta je za jednu malu zemlju i njenog lidera da se sastane sa dvojicom od trojice najmoćnijih lidera sveta u roku od nekoliko dana. To je ogromna čast za našu zemlju, a Srbija će ostati na evropskom putu. Ja ću primiti kaznu na sebe i tražiti da ne kažnjavaju celu zemlju.

Bez demarša ka Baltiku

PREDSEDNIK Srbije kaže da je protiv recipročnih mera protiv Litvanije i Letonije, iako ljudi u Vladi već razmišljaju o tome.

- Ja razumem zašto to oni rade, ali oni nikada neće pokušati da razumeju zašto najveći deo našeg nareoda ne razume ono što oni rade. Oni su nama, zajedno sa Klintonovim režimom bombardovali zemlju, oni to svi odlično znaju i baš ih briga da to priznaju. Oni umesto da se ponašaju popustljivo prema nama, što bi bilo logično, iz njihovog ugla oteli smo im teritoriju, a šta mi još da tražimo od tog nepokornog naroda. Da nam kliču i da nam kažu da su u pravu što ste nam ubili hiljade ljudi i oteli Kosovo?