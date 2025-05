''NEDAVNO SU USVOJILI ZAKON KOJI OMOGUĆAVA RUŠENJE SRPSKIH SPOMENIKA'' Jovanov sasuo istinu u lice blokaderima foteljašima! (FOTO)

ŠEF poslaničke grupe SNS-a Milenko Jovanov razobličio je antisrpske namere blokadera foteljaša koji, zajedno sa srbofobima Bartulicom i Piculom ruše državu Srbiju.

TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Najzad smo saznali ko je "predmetna nadležna institucija"! Glavom i bradom to je izvesni Bartulica, član proustaške stranke DOMINO, nastale izdvajanjem iz Domovinskog pokreta! Dakle, srpski predsednik, Vlada i Skupština nisu dostojni razgovora sa studentima pešacima, maratoncima i biciklistima, ali zato Bartulica zasluži i širok osmeh, mahanje, možda i pokoju suzu radosnicu. Krasno... Nego, gde su vam ikone? Za ćiriličke transparente i ne pitam, jer ste ih već u Hrvatskoj sklonili. I srpsku zastavu ste sklonili da biste ručkali pod hrvatskom. Ćirilica i zastava Srbije u zamenu za juhu i štrukle. Bravo! A ikone? Šta ste sa njima uradili? Sklonili da ne ljutite Bartolicu i Piculu? Dakle, to je samo za domaću upotrebu? Da Srbima podvalite, je li, vragolani mali? Drugo, ovo je snažan demanti upućen svima koji kažu da studenti, plenumi i ostali nemaju politiku. Eto, definisao ju je Bartulica u dve reči: #CroatiaFirst. Oni mu na to odgovorili mahanjem i kezom od uha do uha i milina. Pritom, ta politika, Bartulice i sličnih, je pokazana prilikom izbora hrvatske Vlade, kada im je uslov bio da Srbi u njoj nikako ne smeju da učestvuju. Nedavno su usvojili zakon koji omogućava rušenje srpskih spomenika, da nema traga Srbima u Hrvatskoj... Ali, eto, ima Srba koji su im prihvatljivi. Predrag Mišić i studenti. Mišić je bio "hrvatski dragovoljac", nagrađen nagradom "Ponos Hrvatske". Do sada je bio jedini takav Srbin. Sada dobija ozbiljnu konkurenciju. "Stići će vas naša ruka i u Srbiji", peva Tompson. Možda mu nakon Zagreba organizuju koncert i u Beogradu. Na mezoplenumu. Da im peva na uvce. A nekima je bilo smešno kada se govorilo o uticaju hrvatske službe na obojenu revoluciju u Srbiji... napisao je Jovanov na društvenoj mreži ''Iks''.

