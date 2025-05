BLOKADERI FOTELJAŠI PLJUNULI NA SVE SRPSKE ŽRTVE: Klanjaju se Bartulici koji kaže da je Srbija ''agresor!'' (FOTO)

SRBOFOB Bartulica otvoreno je blokaderima foteljašima u lice rekao da Srbija treba da ''prizna'' nekakvu agresiju i da plati ratnu odštetu, oni, u antisrpskom maniru aplauzom i osmesima aminovali svaku reč ovog osvedočenog srbomrzca .

Foto: Printscreen

- Nema poverenja bez priznavanja istine, a istina nekad može biti gorka, ali bez toga nema napretka! Izveštaj o napretku Srbije prilično objektivno prikazuje stanje u toj zemlji. Svi znamo da Srbija nije zemlja liberalne demokratije evropskog tipa. Još uvek je zarobljenA svojim nacionalnim mitovima. Nema normalizacije odnosa s Hrvatskom sve dok Srbija ne prizna odgovornost za agresiju 90-ih godina i pristane isplatiti ratnu odštetu žrtvama! To je minimum što može napraviti kao znak pomirenja. Poruka na kraju studentima: Dobro je da se zalažete za evropske vrednosti, a to za vas mora značiti pomirenje s Hrvatskom i priznanje krivnje za sve što je učinjeno našem narodu 90-ih godina. To su isto evropske vrednosti. Napisao je srbofob bartulica sa porukom na kraju: ''CroatiaFirst''.

Foto: Printscreen

Sada je više nego jasno da blokaderi foteljaši otvoreno se klanjajući srbofobu koji bi da natera Srbiju da plati nekakvu ''odštetu'' pljuju na sve srpske žrtve stradale kako od krvave ruke genocidne NDH tako i usled dezintegracije SFRJ kada je povampirena ustaška ideologija stotine hiljada Srba proterala sa vekovnih ognjišta.