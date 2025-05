NAJTEŽE MU PADA... Brnabićeva obelodanila najnovije informacije o zdravlju predsednika Vučića

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić otkrila je da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću najteže pada strogo mirovanje koje su mu prepisali lekari nakon što mu je iznenada pozlilo u Americi, zbog čega se hitno vratio u Srbiju.

Foto printskrin TV Pink

- Čujemo se redovno. Njemu je savetovano strogo mirovanje par dana, to mu najteže pada. Svi ga savetujemo da posluša savet lekara. Čujem se sa Sinišom i sa Suzanom, oni imaju različito viđenje incidenta, ali oboje su veoma potrešeni. Meni je najvažnije da je predsednik tu u Srbiji, i da je u stabilnom stanju - rekla je Brnabićeva gostujući u emisiji "Hit tvit"na TV Pink.

Ona otkriva da je dobila puno poziva zvaničnika iz regiona i iz EU, te da su bili zabrinuti pre nego što su se pojavile prve informacije od lekara da je stabilno.

- Ljudi su pomislili, šta bi se desilo da on nije bio OK? Ljudi koji žele da ruše Srbiju žele loše Aleksandru Vučiću, jer on je simbol stabilnosti i napretka u Srbiji - rekla je Brnabić.

(Informer.rs)