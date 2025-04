"JOŠ 11. DECEMBRA REKAO SAM VAM DA JE SVE LAŽ" Vučić o zahtevima blokaderima: Od svih priča o pijetetu, došli su do priče samo o fotelji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoreći o protestima i zahtevima blokadera rekao je da njih nikada nisu interesovali zahtevi, već isključivo fotelje.

FOTO TANJUG/MARKO ĐOKOVIĆ

- Ja sam slobodan čovek u svakom mestu na kugli zemaljskoj, u Srbiji. Osećam se slobodno, a to što se skupi njih 20 ili 100 i kažu ti si sada persona non grata, to mi je toliko jadno, glupo i smešno da nemam reči. Ali to govori o njima. U svaki od gradova ću ići u promociju Pokreta, prvi će biti Niš u koji su mi zabranili da idem i rekli da će da nas šikaniraju i maltretiraju, da nas proteraju do Najsa i izbace. Jedva čekam i radujem se tome. Javiću da li će biti 10. ili 17. maja - rekao je Vučić.

- Ali ima nešto drugo zanimljivo ovde. Podsetiću vas na to. Sećate se kada sam se obratio 11. decembra iz zgrade Predsedništva kada su došli da zvižde ispred, ispred nenadležne institucije kako su me nazivali sve vreme. Tada sam rekao da je sve laž i da je sve prevara. I rekao sam da neće ni prihvatiti ispunjenje zahteva, zato što su na kraju krajeva zahtevi čisto politički. Prvo su obmanjivali ljude da su oni užasno potreseni tragedijom, da ih ne zanima politika, da su to čisto studentski zahtevi, da oni neće da se bave politikom, da je politika prljava, a oni hoće čistu Srbiju. Tada sam rekao da će sve na kraju biti suva politika. Sada su napravili profesori i to najluđi među njima, onaj najgori šljam, ne bi li napravili novi G17 plus i dočepali se vlasti. Od svih priča o pijetetu, došli smo samo do priče o fotelji. Dobro je da to ljudi danas potpuno jasno vide. Nudili smo im sve, nizašta nisu bili zaintereovani. Uništili su nam zemlju, nemamo više vremena da se bakćemo zahtevima onih koji jedino žele da zemlja bude razorena - kazao je Vučić i dodao da su narednih 15 dana jako važni.