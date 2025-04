EVO KAD SE OTVARA BRZA PRUGA BEOGRAD-SUBOTICA: Uskoro do Budimpešte za tri sata - velika vest za ljude u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink najavio je otvaranje brze pruge Beograd- Subotica.

Foto: Printskrin

- Ono što je velika vest za ljude u Srbiji, ja verujem da bismo do 7. jula bi mogli da otvorimo Beograd- Subotica brzu prugu, posle svega što su nam radili. Mađarima će ostati samo jedan deo za brzu prugu da urade. Dakle, negde tri sata do Budimpešte. Stvarno divno, idealno, to može za dva meseca i nešto. Moramo da radimo vredno. Mnogo puteva radimo, verujem da su to važne stvari za ljude.