ZNAJU SVI DA NIJE BILO ZVUČNOG TOPA Vučić: To je potvrdio i FSB i analiza Aleksandra Bornjikova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na televiziji Pink gde je govorio o lažima opozicije o navodnom korišćenju zvučnog topa.

Foto: Printskrin

Vučić je na pitanje o krivičnoj prijavi Srđana Milivojevića o upotrebi zvučnog topa, rekao je da ljudi u Srbiji ne znaju da aktivnu legitimaciju za podnošenja krivičnih prijava ima svako lice.

- Ništa posebno, to je njihov posao da lažu svaki dan. Znaju svi u Srbiji da nije bilo nikakvog zvučnog topa, to je potvrdio i FSB i Aleksandar Bornjikov svojom decidnom i isrcrpnom analizom. Objasnili su kako je do tog uzmicanja došlo, još jedna u nizu laži, a da nisam predsednik rekao bih svaka budala ima pravo da podnese krivičnu prijavu. Besmilica još jedna u nizu i ništa više - kaže Vučić.