SKUPŠTINA: Srbija dobila novu Vladu

POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su rad na posebnoj sednici na kojoj se raspravljalo o novoj Vladi čiji je mandatar Đuro Macut.

Foto TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC

Vlada položila zakletvu

Predsednik Vlade Đuro Macut i ministri u njegovom kabinetu položili su zakletvu pred poslanicima u Narodnoj skupštini Srbije, čime je zvanično počeo mandat nove vlade.

Polaganju zakletve je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Zakletva se sastoji od obaveze da će ministri biti odani Republici Srbiji, poštovati Ustav i zakon, te biti posvećeni očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije.

Izglasana nova Vlada

Đuro Macut je novi premijer. Nova Vlada Srbije je izglasana.

Brnabić zaključila pretres, u toku glasanje

Ana Brnabić je zaključila pretres, u toku je glasanje - javno, prozivkom.

Brnabić: Blokader objavio moj broj na društvenim mrežama, stižu mi pretnje

Predsednica parlamenta rekla je da je njen broj objavljen na društvenim mrežama i da joj sada zbog toga prete.

- Pričate o demokratiji, o pravdi, o lepšoj i boljoj Srbiji. Pričate da su ugroženi neki poslanici. U ovoj Skupštini ste umalo ubili tri poslanice i jednu nerođenu bebu. Niko nije uputio nijedno jedino izvinjenje. Pričate o demokratiji. Pa kandidatkinja za ministarku Jelena Žarić Kovačević je iskusila tu vašu demokratiju. Gađali ste je jajima i kamenicama. Organizovano pozivali na linč. Znate, pre otprilike dva sata je moj broj mobilnog telefona objavljen na društvenim mrežama, stigle su mi dve pretnje silovanjem, jedna pretnja da će me ubiti. Ostalo su gadosti. Znate ko je to uradio, jedan od blokadera, koji je išao ulicama i tukao članove SNS-a samo zato što su se drznuli da imaju štand i razgovaraju sa građanima. Taj čovek koji je objavio moj broj, taj čovek je juče isto uradio novinarki RTS Nikolini Rakić. Ja makar imam obezbeđenje, pa valjda neće povrediti mene i moju porodicu. Nikolina Rakić nema obezbeđenje. Ko je od vas, gospodo iz opozicije, to osudio? Ko je osudio ijedan akt nasilja poslednjih meseci? Niko. Pozivali ste na nasilje. Takva je lepša i bolja Srbija koju vi obećavate građanima - rekla je Brnabić.

Jovanov opoziciji: Vi niste bili spremni rečenicu da kažete o KiM čak ni u tom Strazburu

Milenko Jovanov odgovorio je Miroslavu Aleksiću, Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.

- To što neko vikom i halabukom misli da nadomesti manjak patriotizma njegovih poslanika, ne može da da rezultat. Pitajte tog tu do vas šta je potpisivao i za tablice, i za pečate i za katastar. Znate dobro koga? I tada ste ga podržavali i sada u istu tikvu duvate. Idite na sajt Kancelarije za KiM, pa ćete da vidite. Istog onog heroja Vikiliksa koji je molio svetionik demokratije da izbore za Borisa Tadića pomeri za koji mesec, da ne bi proglasili nezavisnost u vreme kampanje jer će onda da izgubi. Što se toga tiče šta smo mi uradili, gledali kako znamo i umemo da odugovlačimo da ti sporazumi koje je potpisao ne stupe na snagu - rekao je Jovanov.

On se obratio i Đorđu Stankoviću.

- A ti, gradonačelniče Niša, nadam se samo da nisi krao toalet papir u Strazburu, da ne dođemo u situaciju da nas i zbog toga neko pritiska. Lopužo, bitango, nasilniče koji si žene prebijao na ulici. Bedniče, koji si žene maltretirao. Vi niste bili spremni rečenicu da kažete o KiM čak ni u tom Strazburu. Možda ste hteli nekoga tamo da linčujete i gađate jajima, ali sumnjam. Vi samo na Srbe nasilje primenjujete. Nemoj slučajno u Strazburu da vam neko nešto zameri - kazao je Milenko Jovanov.

Brnabić izrekla opomenu Milanu Radinu

Predsednica Skupštine izrekla je opomenu Milanu Radinu.

- Opomena za poslanika Radina, jer je dovikivao neprimerene stvari - rekla je Brnabić.

Pantić Pilja opoziciji: Narod Srbije dovodite u zabludu jer mislite da su svi glupi

Poslanica Biljana Pantić Pilja žestoko je odgovorila poslanicima opozicije da žele da narod dovedu u zabludu, da prave podele, i prokomentarisala sramna obraćanja mandataru Macutu i predloženim ministrima.

- Niko neće da pročita poslovnik, ustav i zakon, ali znamo svi da izađemo i da pričamo neistine, da govorimo o nečemu o čemu nemamo dokaze. To su ove iznete optužbe na račun pojedinih kandidata za ministre, kako je kolega advokat rekao - piše na internetu, ali nemam dokaze. On je advokat i ovo je za disciplinsku prijavu nadležne advokatske komore da ga suspenduje. Ovo je sramota. Ja ne znam gde ste vi pravni fakultet završili i da li treba da prekopamo pola Beograda da nađemo tu diplomu, kao i ovome secikesi iz Trstenika, koji je rekao mandataru da je obična figura, da nema znanje. Čovek koji nije ni završio fakultet ili mu se ne može naći diploma, ponavljao je srednju školu. Što se tiče ovog Strazbura, ovaj što ne zna ni na karti da pronađe Strazbur. Znate zašto je tako, zato što ste opet slagali, zato što Parlamentarna skupština Saveta Evrope ne radi, završila zasedanje u petak. Ali ste vi rekli idu studenti tamo da se obrate Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, opet ste slagali, kao i sve što ste slagali za taj zvučni top. Rekla sam vam i na Odboru i sad vam ponavljam, ali ne mogu ja svoje znanje sa pravnog fakulteta vama ovde da apsorbujem u dva minuta. Teret dokazivanja je na vama. Vi tvrdite da ste nešto videli i čuli, dokažite. Pokažite nam taj zvučni top. Gde vam je ovaj secikesa, on spominje zvuči top i na odboru. Ne možete da kažete, čuo se, videlo se nešto, a ja da dokazujem da nije bilo. Ne, vi ste videli, vi ste čuli, ajmo stručnjaci da vidimo šta ste to čuli i videli ili da verujemo ovom nesretnom, šta je satnik, šta je časnik, kako ga zovemo - izjavila je poslanica Biljana Pantić Pilja.

Osvrnuvši se na izlaganje Marinike Tepić rekla je:

- Onda smo imali ovu gospođu što svaki put kad se desi neka užasna tragedija u Srbiji ona gleda da naplati to kroz svoje igrokaze, ona je izjavila gospodinu Macutu „da vas ne prezirem ja bih vas žalila. Vi se kandidujete za najsramotnije mesto u istoriji“. Ne, najčasnije mesto u istoriji uz mesto predsednika naše divne Srbije, je mesto premijera, a to najsramotnije mesto je mesto džuboksa jednog tajkuna, koji žena koja je promenila nekoliko političkih partija, svaki put kada se desi nešto u Srbiji uzme i pokuša da iskoristi u svojoj političkoj karijeri samo da bi dobila valjda veći procenat na platu od tajkuna kod koga je zaposlena. Što se tiče, onoga što to je juče rekao moj kolega Milenko za čegrtaljku kada je htela da ispadne jako pametna, „ovo je parlament od glagola parlare“ pa kako se onda u tom parlamentu bacaju suzavci dimne bombe i otvaraju pepe aparati, jel može da mi da glagol za to, da nas edukuje gospođa.

Pilja je upitala poslanike opozicije i da li se neko od njih izvinio ženama koje su teško bile povređene zbog onoga što su radili na prethodnoj sednici.

- Da li je neko ustao i rekao izvinite, nije niko i sram da vas bude. Znači imali smo trudnicu. Imali smo Jasminu Obradović, koja je tri nedelje bila na intenzivnoj nezi zbog moždanog udara. A šta ste vi rekli - nije se desilo ništa. Sram da vas bude. I vi nama da govorite o glagolu parlare. Desio se Ribnikar, ista ta žena (Marinika Tepić) je rekla da roditelji nemaju tapiju na bol. Onda se desila nadstrešnica u mom gradu. Strašna tragedija. Podnete su ostavke za političku odgovornost. Pokrenut je krivični postupak nekoliko krivičnih postupaka i vi kažete, niko nije krivično odgovarao. Jeste vi normalni, u kojoj zemlji može da se okonča krivični postupak za 4 meseca? Ni u jednoj zamislite, pa čak ni u tako naprednoj Srbiji i sve vi to znate samo dovodite ovaj narod u zabludu zato što mislite da su svi glupi, nisu ljudi glupi. Napravili ste podele na krezube i svezube, na sendvičare i one što jedu pečenje u Limanskom parku, jer bože moj, tako se odaje počast žrtvama. Naše pljeskavice i sendviči, girice ne valjaju, ali valja vašu svečarska atmosfera uz prasiće i dodolske igre. Sada ja vas pitam. Koje je ustavno pravo jače, pravo na slobodu kretanja ili na slobodu okupljanja. Da li ta sloboda okupljanja derogira moje pravo kretanja? Još ako nije prijavljena na zakonom propisan način? Tražite da institucije rade svoj posao i da sistem funkcioniše, a pljujete na sistem i institucije, napadate policiju... - rekla je Pantić Pilja i upitala je da li se za to bore, da nasiljem dođu na vlast.

Jovanov: Svi mogu u vladu, ali vi ne možete

Milenko Jovanov istakao je da prisustvuju vapajima ljudi iz opozicije da uđu u vladu.

- Ući će u vladu i ovi i oni, koje mi odlučimo da podržimo, ali vi ući nećete. Prevaziđite to već jednom. Prelazne vlade biti neće. Vi imate problem što ste svoje nepolitičko, javno delovanje pretvorili u ogovaranje, izmišljanje, tračarenje, vređanje, laganje. Zbog toga ti ljudi koji protestvuju i koji su nezadovoljni vlašću, nezadovoljni su i vama. Vi više ne predstavljate nikoga, a pošto ne predstavljate nikoga u vladu da uđete ne možete. Prestanite više da gnjavite. Svi mogu, ali vi ne možete - obratio se Jovanov Borku Stefanoviću (Stranka slobode i pravde).

Opomena i za Miloša Parandilovića

Brnabić je izrekla opomenu i Milošu Parandiloviću (Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije).

- Kakav patriotski govor. Strazburom pretite Srbiji u Narodnoj skupštini. Sram vas bilo, izričem vam opomenu. Trebalo je nekoliko, ali nije važno. Da mi neko preti Strazburom, sramota za ovaj dom - poručila je Brnabić.

Opomena poslaniku Rastislavu Diniću

Predsednica parlamenta izrekla je opomenu Rastislavu Diniću (Zeleno - levi front - Ne davimo Beograd), jer je vlast nazvao okupatorom.

- Ne znam šta je vlast okupirala u sopstvenoj zemlji. Sigurna sam da možete da nađete i da ste kadri da nađete neku drugu reč, ova je uvredljiva za čitav naš narod, a ovo je ipak narodni parlament - rekla je Brnabić.

Jovanov: Prelazne vlade neće biti

Milenko Jovanov, odgovarajući na optužbe Stefana Janjića, Srbija centar SRCE, poručio je da prelazne vlade neće biti.

- Kada jedan advokat sebi dozvoli da iznosi laži i kaže - pa je ne znam je li to istina, priča se. Pa priča se po Voždovcu da je on maltretirao u seksualnom smislu kozu, pa ne znači da mi ovde treba o tome da pričamo. Na šta to liči. Prelazne vlade neće biti jer mi sa ovakvima ovde sedimo zato što moramo, ali da sa njima pravimo koaliciju nećemo nikada. Od tri grupacije na sceni, dve neće prelaznu vladu, vlast i grupacija studenata. Samo oni hoće. Prema tome, propala vam je ideja, niko ne želi to. A vaša ideja da se preko prelazne vlade nekako oporavite od političkog nokauta, neće vam proći na taj način. Pokušajte nekako drugačije. Juče ste možda zaličili da možete da se oporavite, danas ovako se vraćate na početna podešavanja. Sada vidite da imam itekako osnova za tvrdnju da je opozicija kriva za sve ovo. Ovako se ne kanališe političko nezadovoljstvo. Ovo nije politika, ovo je budalisanje - kazao je.

Brnabić: Gospodine Kamberi, poštujte Ustav

U svom obraćanju Šaip Kamberi, PSG – SDA Sandžaka - PDD, kazao je da neće podržati novu Vladu. A nakon njegovog govora, poslanici iz redova opozicije su mu aplaudirali. Potom se kratko obratila predsednica parlamenta.

- Za sve koji su glasno tapšali, pretpostavljam da i vi smatrate da kada gospodin Kamberi kaže Kosovo, misli autonomnu pokrajinu, u skladu sa Ustavom. Gospodine Kamberi, narodni poslaniče, poštujte Ustav Republike Srbije - kazala je Brnabić.

Jovanov odgovorio Ireni Živković

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov odgovorio je poslanici Ireni Živković, koja je iznela niz optužbi na račun nove Vlade. Jovanov je izjavio da je za situaciju u kojoj država nalazi poslednjih pet meseci odgovorna opozicija, koja nema nikakvu politiku i ne može više da okupi ni građane koji nisu za vlast.

- Vi imate ljudi koji nisu za vlast, više od 900 hiljada je glasalo protiv vlasti, ali sadašnja opozicija koja nema bilo kakvu politiku, već se bavi samo ogovaranjem, nasiljem, izgubila je podršku tih ljudi - rekao je Jovanov.

On je objasio da više ni nekadašnji glasači opozicije neće divljanje, nasilje u skupštini, politička ogovaranja, što opozicija mesecima radi, i da se zato ti ljudi okreću nekakvim novim pokretima i zborovima.

- Ljudi koji su na ulici, znamo da nisu za vlast, ali oni više neće ni sadašnju opoziciju. Opoziciju koja je nesposobna da definiše politiku, već sve što im je ostalo da predstave biračima je gađanje dimnim bombama na skupštinskim sednicama - kaže Jovanov.

- Najveću i jedinu odgovornost imaju oni koji su nesposobni da artikulišu politiku - zaključio je Jovanov.

Poslanica Sanja Ćalović položila zakletvu

Potvrđen je mandat narodnom poslaniku Sanji Ćalović, koja je potom položila zakletvu.

Prisutna 133 poslanika

Predsednica Skupštine konstatovala je da je prisutno 133 poslanika. Sednici ne prisustvuje deo opozicije.

Posebna sednica sa jednom tačkom dnevnog reda počela je juče, a mandatar Đuro Macut je izlažući ekspoze istakao da je neophodno hitno smirivanje situacije i harmormonizacija odnosa u društvu.

- U poslednje vreme svedočili smo izlivima besa. Srbija je umorna od podela i blokada. Institucije moraju funkcionisati u punom kapacitetu - rekao je Macut.

On je naglasio da se mora uspostaviti redovna nastava u osnovnim i srednjim i školama, kao i da se mora omogućiti svima da studiraju.

- Ovim putem tražim vašu podršku da započnem nacionalni dijalog u pogledu definisanja stanja u našoj prosveti i nauci - istakao je Macut.

Mandatar je najavio podizanje plata prosvetnim radnicima, ali i reformu obrazovanja, kao i da će inicirati izmene Zakona o visokom obrazovanju koje će visoko obrazovanje premestiti iz nadležnosti Ministarstva prosvete u nadležnost Ministarstva nauke.

Kao jedan od najvećih izazova buduće Vlade Srbije, mandatar je naveo odbranu suvereniteta i teritorijalnog integriteta na AP Kosovo i Metohija.

Macut je poručio da će Srbija ostati vojno neutralna, ali da upravo takva pozicija zahteva dodatno unapređenje Vojske Srbije.

Što se tiče evropskih integracija, Macut je rekao da Srbija ostaje na evropskom putu jer je članstvo u EU strateško opredeljenje.

Govoreći o ekonomiji, mandatar je naveo da očekuje da će u periodu od 2025-2027. godišnji rast BDP-a biti 4,4 odsto godišnje i dodao da u istoriji Srbija nije imala veću i bolju šansu od Ekspa 2027.

Macut je istakao da je energetika temelj razvoja zemlje i da će graditi nove kapacitete, ali i da će se nastaviti borba protiv kriminala i korupcije.

U raspravi koja je usledila, poslanici vladajuće koalicije poručili su da će glasati za novu Vladu Srbije, dok su predstavnici opozicionih stranaka tražili formiranje prelazne vlade i istakli da neće glasati za novu vladu jer, kako su naveli, smatraju da je samo rekonstrukcija postojeće.

Kandidat za predsednika vlade Đuro Macut dostavio je prethodno Skupštini predlog za sastav Vlade Srbije sa biografijama predloženih članova.

Prema predlogu, nova Vlada Srbije imaće, kao i do sada, 31 člana, a u odnosu na Vladu koju je predvodio Miloš Vučević trećina će biti novi ministri.