ĐURO RACA, OTAC TRAGIČNO PREMINULE GORANKE: Pad nadstrešnice u Novom Sadu izazvan terorističkim činom

ĐURO Raca, otac tragično preminule Goranke Raca koja je stradala u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, rekao je danas da se 1. decembra protekle godine obratio tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu da je pad nadstrešnice izazvan terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.

Novosti

On je tokom Svenarodnog sabora koji se od petka održava u Beogradu rekao da je tužiocu sve objasnio na stručan način, ali da tužilac još uvek nije to uzeo u obzir.

"To sam mu uputio 1. decembra, a do današnjeg dana nije izgleda uzeo to u obzir. Isto pismo sam poslao 23. februara višem tužiocu u Beogradu. Ni on se ne oglašava. Ja i dalje tvrdim i objasnio sam stručno i naučno kako je došlo do pada te nastršnice", rekao je Raca.

Kako je istakao, ''obradovala ga je vest da je optužnica vraćena na doradu'' i ''nada se da će tužilac uzeti njegovo objašnjenje u obzir''.

"Drago mi je što sam juče čuo vest da je optužnica vraćena na doradu, i želim da mi pomognete da tužilac uzme u obzir ove činjenice i da dozvoli da istražni organi krenu u pravcu pronalaženja terorista koji su to svesno planski izazvali", naglasio je on.

Raca je rekao da nije slučajnost to što je 1. novembar odabran za datum rušenja nadstrešnice jer je to dan kada katolici proslavljaju dan mrtvih.

"Znalo se da ta brza pruga Novi Sad-Subotica tih dana treba da pusti u saobraćaj. Namerno se želeo izazvati haos i to je bio samo povod da se stvori svih ovih pet i više meseci ovakve situacije u zemlji", istakao je on.