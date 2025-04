PITALI SMO GRAĐANE ŠTA PIŠU PREDSEDNIKU: "Ja sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava"

PITALI smo građane na svenarodnom saboru šta su pisali predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Novosti

- Trenutno pišem predsedniku. Zahvaljujem mu se na njegovom strpljenju. Kažem da ja, sa 77 godina ne bi izdržala to što on izdržava. Da sam sretna što živim u ovde. Nažalost, njegovi predhodnici su abolirali ubicu moga sina, i to čim je prešao na drugu stranu ubio dvojicu momaka. Na drugoj strani je, ali nije osuđen. Mi roditelji nismo tužili, jer nikakve pare ne mogu da nadoknade gubitak mog sina i sina mojih prijatelja. Ali ovo što Vučić čini, čini mi se, kao da ih diže iz mrtvih. Oni su uvek sa nama - rekla je Beograđanka.