NAJDUŽA TROBOJKA IKADA - POČEO SVENARODNI SKUP: Defile zastava i omladina na čelu, orilo se "Aco, Srbine" i "Kosovo je srce Srbije" (VIDEO)

Srbi su razvili najveću trobojku ikada. Ona je dimenzija 200x10 metara. Dočekao je i poneo i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Lepa je atmosfera, ljudi su veseli, radosni, tek sutra je glavni događaj, ovo je samo mali doček. Za nas je važno da imamo šta da ponudimo sutra, a to je normalna, pristojna Srbija. Zahvalan sam svim ljudima koji su ustali i koji su hteli i želeli da se bore za takvu Srbiju i verujem da ne postoji ništa važnije. Mi nikoga ne mrzimo, ne želimo nikome loše. Želimo život Srbije, borimo se za to i uspećemo. Izgleda da će sutra biti više od nekoliko stotina koliko sam mislio. Srbija je ustala, otpor onima koji Srbiju hoće da unište raste i pobedićemo - kazao je on.

Foto: D. Milovanović

Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Foto: D. Milovanović Novosti

Novosti

Prisutan je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Njega su građani dočekali skandiranjem "Aco, Srbine".

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti