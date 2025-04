MALI RAZVIO SRPSKU ZASTAVU Ministar sa narodom na svenarodnom skupu: Ekspo je šansa za celu Srbiju (VIDEO)

MINISTAR Siniša Mali došao je na svenarodni skup u Beogradu, gde će obići postavljene štandove.

Foto: Novosti

Prilikom susreta sa našom ekipom ministar je razvio srpsku zastavu.

Foto: Novosti

Ističe da je značaj Ekspa za Srbiju ogroman.

- Za nas je Ekspo najveća razvojna šansa. Njaveći događaj ikada u istoriji Srbije. Imamo priliku da tu predstavimo i sebe i sve ono što smo uradili do sada i sve ono što ćemo uraditi za naredne dve i po godine. 2012. bili smo bukvalno na ivici bakrota, a samo 15 godina nakon toga 2027. bićemo centar sveta. U Beograd će doći 2, 3, 4 miliona ljudi. Nije to samo Beograd, to je cela Srbija - rekao nam je ministar.

Dodaje da je sve što ćemo izgraditi i uraditi do Ekspa osnova za naš dalji i ubrzani razvoj.

Pogledajte šta nam je još ministar rekao: