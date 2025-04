DANAS SRBIJA NEĆE STATI, TO JE NAŠA OBAVEZA PREMA PRECIMA Vučević: "Zahtev je da se Srbija vrati u red, sebi, da sačuvamo državu"

PREMIJER u tehničkom mandatu Miloš Vučević je novinarima u Šidu, gde je u Adaševcima predvodio državnu ceremoniju obeležavanja 80 godina od proboja Sremskog fronta, rekao da je neophodno da se Srbija vrati sebi, životu, normalnosti.

O velikom narodnom skupu Pokreta za narod i državu

Navodeći da postoji mogućnost da bude i zahteva da se sabor produži, Vučević je rekao da se očekuju Srbi sa Kosova i Metohije koji pešače od Raške jer su sprečeni zbog terora Aljbina Kurtija da to učine od mesta u kojima žive u južnoj srpskoj pokrajini.

- Danas je prvi dan sabora koji bi trebao da traje do nedelje. Videćemo možda će biti želja i zahteva da se produži. Danas očekujemo Srbe sa KiM koji pešače od Raške cele nedelje da kažem od Raške zato što nisu bili u mogućnosti da krenu direktno iz Raške zbog represije Kurtijevog režima. I nadam se da će oni od Lazarevca danas bezbedno i uspešno stići do platoa ispred Doma Narodne skupštine, ali da nas će nam se pridruđžiti studenti iz Novog Sada, kao i mnogi građani iz različitih gradova, kao i glavnog grada i cele Srbije. Očekujemo da će se Bulevarom Kneza Miloša, negde od Vlade prema domu Narodne skupštine pronese i najveća srpska zastava, gde učesnici današnjeg događaja donesu. Očekujem da nam se pridruže i studenti, koji žele samo jednu stvar, a to je da studiraju.

- Na centralnom događaju definisaće se zahtevi da se odlokiramo od svih blokada, nasilja, uvreda, da prestanu laži i trikovi kojima smo bombardovani pet i po meseci tobože zbog tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, a svi smo svesni da nema veze sa tim, već je u pitanju čista politička konotaciji - istakao je Vučević

Zahtev da se Srbija vrati u red

On je naveo da je zahtev da se đaci vrate u škole, nastavnici u učionice, studenti u amfiteatre, paori na njive, da vojska čuva državu, da policija čuva javni red i mir, da oni koji su počinili krivična dela odgovaraju bez obzira sa koje su strane, da prestanu blokade i da prestane nasilje kojim se sprečava različito mišljenje. "Zahtev je da se Srbija vrati u red, sebi, da sačuvamo državu, to je ključni poziv za sabor koji se zove 'Ne damo Srbiju' i to ne nekoj političkoj organizaciji, već da nam je ne unište, a ko će da je vodi mogu da odlučuju samo građani na izborima", istakao je Vučević

Pozvao je građane da pristustvuju saboru

On je pozvao sve građane da prisustvuju saboru navodeći da to neće biti klasičan miting.

- Biće sabor u pravom smislu te reči - kazao je Vučević i dodao da je tokom prvog dana sabora, odnosno danas, planirano da se pronese najveća srpska zastava ulicom Kneza Miloša u Beogradu, od zgrade Vlade Srbije do Doma Narodne skupštine.

Vučević je naveo da će sutra, na veliki praznik - Lazarevu subotu, u Beogradu biti postavljen i veliki štand Pokreta u koji će građani moći da se upisuju, ali i štandovi svih opština Srbije. Prema njegovim rečima, nastupiće i mnoge muzičke grupe, a građani će moći na postavljenim štandovima da iznesu i svoje primedbe ili da pitaju ono što ih interesuje.

O studentima koji žele da uče

- Danas neko misli da pogrdno zvuči,a definisano je kao "Ćacilend" odnosno iz Pionirskog parka. Ti sjajni, mladi talentovani ljudi već ne znam ni ja koliko dugo nedelja bore samo da im se omogući pravo da uče, da studiraju i da polažu ispite. DA nastave sa svojim životima.

Moramo ostati trezveni i svesni svih opasnosti koje su se nadvile nad našim društvom

- Neka nam na umu uvek bude izreka da su oni narodi koji zaboravljaju svoju istoriju osuđeni da je ponove. Neka to ne bude sudbina ovog pokoljenja. Moramo ostati trezveni i svesni svih opasnosti koje su se nadvile nad našim društvom. Mi nikada nećemo prihvatati ulogu poslušnika, niti ultimatume bezimenih centara moći. Srbija će čuvati svoja prijateljstva, i na Istoku i na Zapadu, poštujući međunarodno pravo i preuzete obaveze - rekao je Vučević na ceremoniji u Spomen kompleksu "Sremski front" u Adaševcima pored Šida.

Dodao je da će naša spoljna politika ostati nezavisna, a naša vojna neutralnost nepromenjiva Istakao je da ćemo nastaviti da gradimo i razvijamo Srbiju, ali i da je vraćamo sebi i svojim korenima. "Ni pod pritiskom, ni pod pretnjom od ovog cilja nećemo odustati, niti ćemo državu prepusti bilo kome bez slobodno iskazane narodne volje na izborima", naveo je Vučević.

Rekao je da je srpski narod u borbi tokom Drugog svetskog rata poneo ogroman teret shodno svom broju, navodeći da taj doprinos nikada ne sme biti zaboravljen niti umanjen.

- U najtežim istorijskim iskušenjima, naš narod, kao i mnogo puta u svojoj istoriji, pokazao je da zna šta znači boriti se za pravdu i zlatnu slobodu

- Te 1945. godine, posle nezamislivih stradanja, razaranja i žrtava, okončali smo pobedonosno, borbu protiv okupatora. Upravo na Sremskom frontu vođena je najduža, najteža i najkrvavija završna operacija za oslobođenje otadžbine. Od kraja oktobra 1944. do 12. aprila 1945. godine, neprijatelj je u sremskoj ravnici pružao žilav otpor, svestan strateškog značaja tog prostora -naveo je Vučević.

Dodao je da je naša vojska dobrim delom bila sastavljena od tek mobilisanih mladića iz Beograda i Srbije, a morala je u kratkom roku da se prilagodi frontalnom načinu ratovanja.

- Oni su uglavnom bili raspoređivani u 21. i 22. Srpsku diviziju kao i u 6. Ličku diviziju. Zbog surovih borbi, Sremski front je ostao duboko urezan u kolektivno pamćenje kao jedan od najtežih perioda u poslednjoj fazi Drugog svetskog rata. Koliko je ovde tačno naših očeva i dedova palo, nikada nećemo moći da ustanovimo. Zvanično bitka je trajala 172 dana i za to vreme na strani NOVJ poginulo je više od 13.500 vojnika. Realno je da su ti gubitci bili mnogo veći" - rekao je Vučevi.

Kako je naveo, tog 12. aprila, u vedro i prohladno jutro u 4.45 časova otpočela je petnaestominutna artiljerijska priprema iz svih oruđa a onda je u 5.00 časova otpočeo poslednji juriš kada se čula samo jedna komanda generala Milutina Morače "Kreći!".

- I iz hiljada grla odjeknulo je 'Ura!'. Neprijateljski front se zatalasao, zaljuljao i na koncu slomio, čime je započeo nezadrživ juriš u srce tzv. Pavelićeve NDH što je dovelo do konačnog oslobođenja zemlje. Uz heroizam i nadljudske napore, kako je dodao, probijeno je, jedna za drugom - čak sedam uređenih neprijateljskih linija. Iza tih linija stajalo je 100.000 nemačkih, ustaških i domobranskih vojnika u betonskim bunkerima spremnih da do zadnjeg brane Treći Rajh i Nezavisnu državu Hrvatsku. Ipak Sremski front postao je simbol žrtve, pobede i snage naroda koji nikada ne odustaje - naglasio je Vučević.

Kako je dodao, ne možemo a da se ne prisetimo svih onih koji su dali živote za slobodu. Uz srpsku mladost, naveo je Vučević, na ovom frontu ginuli su i Slovaci, Mađari, Makedonci, Dalmatinci i Ličani boreći se protiv Nemaca i ustaša.

- Da li se toga danas neko seća? Danas odajemo i duboko poštovanje i hrabrim vojnicima Crvene armije, koji ovde padoše i to njih oko 1.100 ali i vojnicima bugarske Prve armije i italijanskim partizanima koji su se borili sa našim jedinicama. Svima njima treba da se oda dužna pošta. U vremenu distorzije istorijskih činjenica, moramo hrabro svedočiti istinu i pravdu, jer to niko drugi neće uraditi do nas. Sremski front je bio primer junaštva i rodoljublja, ali i simbol prerano i tragično prekinute mladosti - kazao je.

Vučević je naglasio da je naša obaveza i dužnost da se prisećamo onih koji su dali svoje živote kako bi današnja pokoljenja živela u slobodi.

- I to nije floskula već suština. Suština je u slobodi. Ovi ljudi koji ovde padoše, postali su besmrtni heroji kojima se danas klanjamo zato što su verovali u slobodu i svoju državu i bili joj odani. Oni su nošeni zavetom o slobodi znali da je ona veća od svakog od nas pojedinačno. Da je slobodna država pretpostavka života onih koji treba da dođu posle nas. Uvek su se ljudi u ljudskoj istoriji delili u te dve kolone oštro. Na one kojima je sloboda važnija od života, i na one kojima je sopstveni život važniji od svega na svetu. I nikada nigde ni jedan narod nije u heroje pribrao ili uračunao ljude iz ove druge grupe - rekao je Vučević.

Kako je dodao, moramo znati i pamtiti da nama sloboda nije poklonjena, niti je data - već da smo se za nju uz nezamislive žrtve izborili.