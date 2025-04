USPEŠNA SRBIJA OČIGLEDNO NEKOME NE ODGOVARA Mali: Oni bi da nestanemo sa mape Evrope

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali govorio je zašto je za građane Srbije veoma važan skup u subotu u Beogradu

Foto: Instagram/mali_sinisa

Važne investicije

- U moru negativnih vesti koje možete da čujete pogotovu kada je u pitanju svetska ekonomija, uvođenje carina, globalna neizvestnost... jedna Srbija i dalje napreduje. Ja ću danas otvoriti novu fabriku u Jagodini. U toj fabrici koja će proizvoditi farmaceutsku ambalažu radiće 350 ranika. Pre dva dana u Inđiji otvorena je još jedna fabrika - istakao je ministar.

Ministar Mali kaže da je to "potvrda kredibiliteta koju smo izgradili".

- Otvaramo fabrike, otvaramo radna mesta. Za naše građane to je važno. Svaka nova investicija znači nova radna mesta, znači zapošljavanje, veću konkurenciju na tržištu rada, veće penzije... To je ekonomski krug koji smo započeli - rekao je ministar Mali.

- Uspešna Srbija očigledno nekome ne odgovara. I vidite da godinama u nazad se trude razni da sruše sve ono što smo stvorili. Ne samo da se Srbija zaustavi, nego da bukvalno nestane sa mape sveta i Evrope. To nije samo osećaj to su činjenice. Svaki put kada Srbija napravi veliki iskorak... Svaki put kada uhvatimo neki zamajac vidite da krene neko kome to nije interes. Kažu, vidite imate malu Srbiju, BDP iz godine u godinu rste, grade ljudi autoputeve, otvaraju škole, kliničke centre... I onda nažalost imate i te velike sile koje stvarno žele da se Srbija zauzda - rekao je ministar Mali.

Ministar Mali podsetio je kako se Srbija uspešno izborila i sa krizom tokom korone i sa energetskom krizom koja je počela sa sukobom u Ukrajini.

- Svaki kilometar autoputa povećava atraktivnost tržišta, ljudi žele da vide plate i penzije veće. Mi smo od decembra povećali za 10,9 odsto penzije. To je dvocifreno povećanje, inflaciju više niko ni ne pominje, imali smo povećanje plata u januaru za zaposlene u javnom sektoru i prosveti. Pa smo imali još jedno povećanje za zaposlene u prosveti - istakao je Mali.

- Ja ne mogu da zanemarim sve što se desilo u poslednjih 4 meseca. Svako nasilje koje sprovode ti ljudi iz opozicije, svaka blokada dovodi do toga da ste manje atraktivni. Kada neko kaže smanjen je brojh turista, pa pođite od sebe. Ali to nasilje građani Srbije trpe već mesecima. Nijedan skup nije bio prijavljen, u skladu sa zakonom. Iz toga prelaze u fizičko nasilje. Pa videli ste slike ispred Skupštine, videli ste u Nišu, Novom Sadu... Ali to je očigledno njihova politika. Ali za mene je buklvalno kulminacija Zoran Đajić koji je bukvalno osudio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na smrt. Ali to su svakodnevne takve pretnje, pozivi na nasilje. Imali ste na Medicinskom fakultetu prezentacije kako da se osvoji aerodrom Nikola Tesla... - rekao je Mali i istakao da su svi zahtevi ispunjeni i da je ovo sada čist terorizam.

Ministar je govorio o Đilasovoj politici

- Ako pogledate njihovu politiku, vidite da je samo mržnja prema Vučiću, prema njegovoj. Kada ih pitate koja je njihova politika, šta imate da predložite građanima Srbije to je nemo - rekao je Mali i napomenuo da oni samo mržnju prema Vučiću imaju.

- Ovo nije politički narod borbe, hoćete na referendu, na izbore? A šta oni hoće? Hoće na silu da dođu na vlast. Ali njihov način da dođu na vlast je takav, na izborima ne mogu da pobede, ne mogu da pobede sa politikom mržnje - rekao je Mali.

- Oni bi sve zaustavili i EXPO i fakultete i rad škola. Ono što mi je važno da sve škole rade, možda još par gimnacija ne radi... I vidite da nije bilo to do studenata koliko do dekana do profesora do zloupotrebe njih od strane opozicije. I malog broja studenata koji su zloupotrebljavali većinu. Jer podsetiću vas ako pogledate slike plenuma sedi njih 10, 15. i donosi odluke, a u Srbiji imate 260.000 studenata - rekao je Mali.

O "eliti"

- Oni su sebe prozvali elitom, za njih zakoni ne važe. Oni su iznad svih nas. Oni vama kažu da ste takav i takav, ako pokušate da im odgovorite onda je to napada na slobodu medija, onda imate reakcije iz inostranstva napada na slobodan govor napada na NVO. A onda kada videite gde taj novac iz NVO ide. Ide na rušenje Srbije, naše nezavisnosti, samostalnosti... Taj lažni elitizam je ono što građani Srbije imaju priliku da vide svaki dan. Oni imaju pravo da blokiraju svaku ulicu, da vas gađaju jajima i kamenicama... - rekao je ministar Mali.

- Zato je za sve nas bitan ovaj događaj u subotu, i da pozovem sve građane da nam se pridruže na platou ispred Narodne skupštine da imamo priliku ne samo da čujemo predsednika Vučića, već i da čujemo o Pokretu za narod i državu. O nečemu što smatramo da je važno da veći broj građana priđe tome, gde gradimo fabrike, podižemo plate penzije... sve ono što samo radili do pre par meseci što pokazuje da je dobro s obrzirom da smo među tri najbrže rasutće ekonomije u Evropi. Ovo nije stranački, to je skup ljudi koji žele normalnu Srbiju, koji žele nezavisnu suverenu Srbiju. Imaćemo tamo desetine i desetine štandova. Imaćemo štandove za Poštanske štedionice gde ćemo govoriti o stambenim kreditima za mlade. Da pozovem naše mlade da učestvuju. Imaćemo štandove povodom podele besplatnih turustičkih vaučera. Idemo sa podelom besplatnih turističkih vaučera. Sve su to stvari koji su veoma važne. Očekujemo folklorne predstave - rekao je Mali.

- Da pokažemo podršku našem predsedniku, da pokažemo podršku za dalji napredak i dalji razvioj nezavisne i samostalne Srbije - rekao je Mali.

Ovo je poziv skup svih onih kojima je Srbija u srcu, za našu Srbiju, dođite da potvrdite da nas ima, borimo se za mlade, ponovio je ministar Mali.

EXPO 2025

Podsetimo, ministar Mali oglasio se juče preko svog naloga na društvenoj mreži Instagram povodom izložbe EXPO2025 koja se otvara u subotu u Japanu i tom prilikom najavio da je Srbija spremna da se na pravi način predstavi svojim Nacionalnim paviljonom.

Srpski paviljon nosi naziv „Društvo igre“, asocirajući na temu EXPO 2027 Beograd „Igra(j) za čovečnstvo: sport i muzika za sve“

- Izložba EXPO 2025 Japan se otvara u subotu u Osaki, u Japanu, a Srbija je spremna da se na pravi način predstavi svojim Nacionalnim paviljonom. Iskoristićemo ovu priliku da na najbolji način predstavimo našu zemlju koja će biti domaćin izložbe Expo 2027 u Beogradu - istakao je Siniša Mali.