PREDSEDNIK Aleksandar Vučić nalazi se u Parizu, na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona. Kako je rekao nakon radnog ručka, sa francuskim kolegom razgovarao je o brojnim pitanjima, a razgovor je trajao duže od dva sata.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Obraćanje Vučića

- Razgovarali smo o brojnim pitanjima. Molio sam Francusku da učestvuje na Ekspu, mislim da ćemo dobiti pozitivan odgovor. Razgovarali smo kako da rešimo pitanje američkih taksi. Sada sam bukvalno izašao iz Jelisejske palate - kazao je Vučić.

On je na pitanje novinara kako komentariše to što je Kina uvela carine SAD od 84 odsto i kako će se to odraziti na svet, ali i Srbiju, rekao da dolaze teška vremena i da moramo da se pripremimo za to.

- Dobro je da imamo jednog velikog saveznika u Evropi, kakva je Francuska. Verujem da je to važno. Francuska radi i verujem da će nastaviti da radi na smirivanju situacije u Ukrajini. Pričali smo i o Zapadnom Balkanu, situaciji u regionu. Ja sam imao svoje inicijative vezane za Republiku Srpsku i BiH, tako da smo pričali o svemu. Govorio sam, naravno, i o situaciji u Srbiji. Ponosan sam na činjenicu da smo na miran i demokratski način istrpeli bukvalno teror u poslednja četiri meseca - rekao je predsednik Srbije.

Dodao je da je situacija u svetu postoje sve komplikovanija i sve teža.

- Pričali smo i o KiM. Ne mislimo o svemu potpuno isto, ali imamo sve bliže stavove. Razgovarao je sa mnom više od dva sata, mnogo mu hvala, to pokazuje mesto Srbije - istakao je Vučić.

- Postoje ljudi koji bi da vode države u svetu, mogu da pričaju šta hoće, baš ih briga za posledice. Predsednik Makron se ponašao odgovorno. Mi smo se videli 28 puta, mi smo prijatelji. Doneo sam mu vino, i on meni. Mi smo lično prijatelji. Ipak smo mi samo ljudi, niko nije mašina. Mislim da mene poštuju zato što govorim istinu i ne bežim od teških tema - dodao je predsednik.

O tome da je navodno krio posetu Parizu, predsednik kaže:

- Ja sam najavio na najgledanijoj konferenciji. Šta sam krio? U glavama neozbiljnih i neodgovornih svašta je moguće. Njima je sve nenormalno postalo normalno, svaka laž postala je istina. Ko zna sa kim sam se ja danas sastao.

- Ko je meni dopustio da uđem da posetim povređene u Severnoj Makedoniji? Pa ja sam. Moja volja, niko nije hteo da me pusti. Dakle šesti zahtev ispunjen - kazao je predsednik, odgovarajući na kritike opozicije što je posetio povređene u požaru.

- U subotu očeujem više hiljada ljudi. Za mene je važna ideja slobode, odupiranja okupatoru, ideja borbe za nezavisnu Srbiju. Pozivam decu da se vrate da uče. Deco, nije vaš posao da se bavite terorizmom, idite kući i učite. Šesti zahtev ispunjen, sam sam kriv. Za sve sam ja kriv. Pošto sam video da su me osudili na smrt, i da je zbor rekao ili doživotna kazna robije ili smrt, prihvatam i tu kaznu koju su neoboljševici i ljotićevci doneli. Pozivam narod 12. aprila da se okupi, da se bori za svoju Srbiju, da ne damo Srbiju onima koji bi da razore njene vrednosti. Zato budi hrabar, pošten i odgovoran i dođi 12. u 19 časova ispred Skupštine - poručio je predsednik.

Radni ručak u Jelisejskoj palati

Za predsednika Vučića organizovan je radni ručak u Jelisejskoj palati, koji je predsednik Makron priredio u njegovu čast.

Makron dočekao Vučića

Predsednik Vučić stigao je u Jelisejsku palatu, gde ga je dočekao predsednik Makron i počasna garda francuske vojske.

Vučić: Verujem u dobar i sadržajan razgovor sa prijateljem

- Verujem u dobar i sadržajan razgovor sa prijateljem Srbije i mojim lično - saopštio je predsednik Vučić.

Očekuje se da će dvojica lidera na ručku razgovarati o bilateralnoj saradnji, evropskom putu Srbije, geopolitičkoj situaciji i mnogim drugim temama.

Ova poseta dogovorena je krajem marta, kada su Vučić i Makron imali telefonski razgovor. Tom prilikom razgovarali su o svim aspektima saradnje dve zemlje i evropskom putu Srbije.

Francuski predsednik je u avgustu 2024. godine boravio u zvaničnoj poseti našoj zemlji, kada je pored Beograda posetio i Novi Sad.