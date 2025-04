"ĐILASOVA VLADA, TO ĆE BITI JEDINI ZAHTEV BLOKADERA" Vučić iz Sofije: Situacija u BiH izmiče kontroli, teško vreme za naš narod

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Bugarskoj, tokom koje učestvuje na sastanku šefova država i vlada u okviru Akaba procesa posvećenog Balkanu, a tom prilikom se obratio medijima.

Foto: Printskrin

Rekao je da je imao odvojenu biltaeralu sa Abdulom drugim.

- Očekujem značajno unapređenje odnosa između Beograda i Amana i da otvorimo ambasadu uskoro.

- Akaba proces je ustanovljen 2016. godine, danas sam razgovarao sa kraljem Jordana, očekujem unapređenje odnosa, da otvorimo ambasadu u Jordanu. Sa Rumenom Radevim sam imao dugačku bilateralu. Kralj mi je potvrdio da će Jordan učestvovati na EXPO 2027. Očekujem to i od Bugarske. Danas je bio tešak razgovor jer je bila prisutna i Vljosa Osmani. Gospođa Cvijanović je govorila o situaciji u BiH. Želim da iskoristim priliku da čestitam 4. april kao Dan studenata u nadi da će one vrednosti za koje se bore, a to je znanje, jer je to jedino što niko ne može da im otme, da bude na vrhu njihovih zalaganja i nadam se da će se uskoro vratiti u učionice i amfiteatre - rekao je Vučić.

Na pitanje o izjavi Dževada Mahmutovića, Vučić je rekao:

- Sutra ću da se obratim naciji kada ću reći ime mandatara. Govoriću o tome, situacija u BiH iz mog ugla i zahvaljujući lošoj reakciji onoga što mi nazivamo međunardna zajednica, polako ali sigurno izmiče kontroli. Nisam siguran u kom to daljem smeru ide. Jasno je da Bošnjaci to vide kao priliku, jer imaju jaku pomoć zapadnih sila. Oni to vide kao drugo poluvreme i šansu, vide to kao šansu za ukidanje Rpeublike Srpske. Ono što mene brine još više je činjenica da sam razgovarao sa predstavnicima EU i NATO, shvatio da niko ne želi kompromisna rešenja, već žele konačni obračun sa Dodikom, da nema nikakve kompetencije Repbulika Srpska. Teško vreme za naš narod, veliko breme na plećima naših ljudi. Odluka Nemačke i Austrije da zabrani ulaz Dodiku je zabrinjavajuća.

- Pretnja iz SDA je kako kaže "tad moramo da pucamo", na koju niko neće ni da reaguje jer to shvataju normalnim, je toliko zlokobna, javno izražavam strah od tako neodgovornih i zastrašujućih izjava, u nadi da će biti pameti da se tako nešto prevaziće.

Na pitanje da je tužilaštvo u Beogradu pokrenulo postupak protiv Dodika.

- Tužilaštvo za organizovani kriminal, ne želim da komentarišem njihov rad. Interesantno je da je zahtev policiji, UKP, SBPOK, za ispitivanje Dodika stigao baš u ovom trenutku. Kad pričate o protestima da pitate pojedine muftije, sveštenike, imame, da ih pitate ko iz zapadnih ambasada traži od vas da podržite proteste i priključite se protestima, a mi imamo dokaze za to i potvrdu pojedinih ljudi iz islamske zajednice i SPC kako i na koji način se to traži od njih. Bilo bi zanimljivo da vidite kuda tragovi vode i doći ćete od istih tužioca i sudija koji su uvezani sa stranim faktorom preko raznih NBO. Srbija neće učestvovati u progonu, hapšenju ili bilo čemu sločnom Milorada Dodika. Sramota nek padne na lice i obraz onih koji su toliko uplašeni za svoj donji deo leđa, da su u stanju da sve urade protiv svoje otadžbine i naroda.

Na pitanje o planu blokadera za današnji dan.

- Oni imaju ozbiljnije planove tim povodom. Pošto nikome ne veruju, znaju da znamo za planove, sad ih ima nekolicina koja donosi odluku. Sada nećete verovati, bacaju kockicu, tu više nikakve suštine nema. Rekao sam da neće nikad biti dovoljno šta god uradio. Sve će se sveti da čujete u ponedeljak "Dajte nam Đilasovu vladu", to je jedino što će da traže. Zaboravili su na zvučni top, jer su svi potvrdili da ga nije bilo, onda će da traže ostavke lekara, jer slušaju Kurtijevog ministra iz Severne Makedonije, jer je to rekao Kurtijev potrčko, oni idu stopama Kurtijevog ministra. Suštinski, njihov zahtev je promena vlasti i obojena revolucija u skladu sa stranim zahtevima. To će celoj javnosti biti jasno za 3 dana. Nijedno slovo nisam izmislio, govorio sam narodu istinu sve vreme. To će biti njihov zahtev. Neće biti nikakve prelazne vlade i kako stvari stoje biće formirana vlada u skladu sa ustavnim rokovima.

