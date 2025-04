"UŠAO JE STRAH U DOMOVE LJUDI" Vučić o teroru blokadera i nasilju: Dužnost svakog od nas je da se borimo i vratimo državu narodu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da niko iz vlasti nikada nije želeo, niti je kome palo na pamet da univerzitet svede na svoju ispostavu i ukazao da su i on i rektor Vladan Đokić državni službenici, ali da je on lojalan državni službenik, dok rektor to svojoj državi sigurno nije.

Foto: TV Pink

Vučić je na TV Pink, komentarišući izjavu rektora Univerziteta u Beogradu da je bilo i da će biti novih pokušaja vlasti da univerzitet svede na svoju ispostavu, ali da je vlast prolazna, a univerzitet traje, istakao da niko iz vlasti to nikada nije želeo.

- Niti smo to hteli, niti nam je to padalo na pamet, a možda je to uvek najlakši izgovor za sve ono što protivpravno čine u prethodnih gotovo pet meseci. Kada kaže Univerzitet je večan, a vlasti su prolazne, možete i da obrnete. Rektori i dekani su veoma prolazni, a država je večna - kazao je Vučić.

Kako je dodao, država je iznad svakog od nas i važnija od svakog od nas.

- I rektor i ja smo državni službenici. Ja sam veran i lojalan državni službenik, lojalan svojoj državi. Možda je on lojalan državni službenik, ali ne svojoj, već nekoj drugoj državi. Svojoj svakako nije - ukazao je Vučić.

Navodeći da je država najlakša meta uvek i da državu napada svako ko stigne za svaku svoju frustraciju, za svaki svoj problem, Vučić je kazao da nije slučajno da je i rektoru najlakše da državu okrivi.

Foto printskrin TV Pink

Kako kaže, što se tiče poziva na građanske ratove i na sve druge predloge koji se mogu čuti poslednih dana, Vučić je naglasio da je potpuno svejedno hoće li ih podržati đaci, osnovci, srednjoškolci, studenti, bilo ko, toga neće biti.

Vučić kaže da bi podrškom predlozima opozicije studenti skinuli auru onih koji nisu menjali svoje zahteve i pokazali da je to bio politički pristup od početka.

- Svejedno je, ništa se neće promeniti. Prošlo je to vreme kada su mogli da ucenjuju silom, batinama i svim drugim. Nažalost, postojalo je i to vreme i to vreme terora traje već dugo, a uspostavile su ga pojedine političke partije u našoj zemlji - istakao je.

O nasilju

Vučić je podsetio na, kako je rekao, terorisanje narodnih poslanika, nakon čega je nasilje krenulo na svakodnevnom nivou.

- To nasilje se povećava i taj teror za koji su mislili da niko ne sme da im se suprotstavi. Ponosan sam što sam na čelu otpora običnih, poštenih ljudi koji samo žele da žive u normalnoj i pristojnoj Srbiji i što nemam nikakav strah da to kažem. Najteže mi je palo sve ono što se događalo u Nišu - naveo je.

Prema njegovim rečima, i nasilje u Obrenovcu, Kraljevu, više puta ponovljeno u Novom Sadu, u Kragujevcu, bilo je jezivo i odvratno, najteže mu je palo ono koje se desilo u Nišu gde su maltretirali i ponižavali ljude samo zato što različito misle od njih.

- Za mene je mnogo važnije pitanje zašto se rektor Đokić i zašto se prošireni rektorski kolegijum nije izvinio građanima Niša zbog tog nasilja - ukazao je Vučić.

O napadu na dekanku

Govoreći o jučerašnjem napadu na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu Nataliju Jovanović Vučić je kazao da je vlast i to osudila i istakao da takve situacije ne smeju da se dešavaju, odnosno da se ne sme vaditi nož ni na koga.

Upitan da prokomentariše to što je dekanka izjavila da ju je on ubo, jer ga ni majka ne voli, Vučić je istakao da oseća da ga njegova majka voli, a da bi dekanka morala da ga voli s obzirom na to da je potpisao pomilovanje za nju i oslobodio je od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala.

Foto printskrin TV Pink

- Ona je rekla da sam je ja ubo, a inače povreda od prilike kao kada se posečete dok sečete krastavac ili luk, nikakve povrede nema. Mi smo, vidite, za razliku od njih, to osudili. I taj napad te očigledno psihički labilne starije žene, koja je tog jutra kupila taj nožić i kada je videla da ova kreće prema njoj, upotrebila i to su zlupotrebili, iako su svi u porodici blokaderi. Mi smo to osudili. To ne sme da se događa. Ne smete da vadite nož na bilo koga - istakao je.

Navodi da zna da su i dekanka i njen muž kojeg cela Srbija zna kao Baneta Bananu ogrezli u kriminal.

- Pripadao je samo tamo gde je moglo nešto da se ukrade i to svi u Nišu znaju. Kao i ona što vodi danas demonstracije. Nevezano za sve to, ona bi morala da me voli. Nju sam pomilovao, oslobodio je od krivičnog gonjenja za kriminalne radnje koje je preduzimala. Ona bi sada ili za mesec dana, bila u zatvoru zbog kriminala. Ja sam je spasao toga, a sada ako mi nije uzvraćena ljubav zbog takvog velikodušnog čina, onda mi je veoma žao - kazao je.

Vučić navodi da se pokajao zbog tog pomilovanja i izvinjava se građanima zbog toga što je to učinio.

- Tek kada sam to učinio, nije prošao dan, shvatio sam da ne vredi ništa. Da one koji razum nemaju nikada umilostiviti nećete svojom dobrotom i velikodušnošću. Samo svojom borbom i svojom konačnom pobedom - poručio je Vučić.

Kaže da će glavni cilj pokreta za narod i državu biti da straha među građanima više ne bude i da se narodu vrati država, koju su, kako kaže, neki pre pet meseci oteli na silu svojim lažima.

Vučić je istakao da je ključnog značaja za državu borba protiv nasilja i terora koji vlada i koji je doprineo da građani žive u strahu.

"Naša je dužnost da se borimo"

- Za mene je ta borba protiv nasilja od ključnog značaja, borba protiv terora koji vlada, ušao je strah u domove poštenih ljudi u Srbiji. I naš je posao i posao pokreta za narod i državu biće da straha ne bude. Da se borimo. Naša je dužnost. To je i vaša i moja dužnost, da se protiv toga borimo, da pokažemo da smo dovoljno smeli i da znamo da nam je uloga da sačuvamo svoju državu, koju su oteli nasiljem, lažima, pre pet meseci i da državu tu vratimo narodu, da je vratimo građanima i da teror prestane - rekao je Vučić gostujući na TV Pink.

Na pitanje šta će biti sa akademskom godinom rekao je da je država spremna da pomogne i studentima i roditeljima i dodao da u Srbiji svako mora da snosi odgovornost za svoja dela i nedela.

- Postoje zakoni u ovoj zemlji. Pošto se svi pozivate na institucije, u skladu sa zakonima, institucije će ih provoditi i tako će nekim morati da odgovaraju. I nema tu velike filozofije. Ja verujem da će prevladati razum kod profesora i studenta, pa ako ne prevlada, šta ja tu da im radim? A da dobiju i pare za nerad, neće dobiti - kazao je Vučić.

Foto: TV Pink

On je podsetio i da je u Srbiji za ograničavanje slobode kretanja propisana zakonska kazna od tri godine robije, ali da za studente blokadere ne postoji zakon i kazna budući da ni jedan skup do sada nije prijavljen.

- Ne možete vi da prijavite policiji 'sutra ću da blokiram čoveka koji ide na posao', zato što ćete na to da dobijete odbijenicu od policije, jer policija će reći da to zakonski nije moguće. Ali oni nisu čak ni pokušali da prijave skup, ali zato šta god da se desi, kriva je policija - naveo je Vučić.

Vučić je istakao da je na početku studentskih protesta glavna parola i manatra bila "nećemo nasilje", ali da su onda počele spekulacije da su studenti "tobože ugroženi", da bi na kraju počele obmane javnosti kao da su pretučeni studenti na Pravnom fakultetu kao i incident sa romskim dečakom u Novom Sadu.