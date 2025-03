"REKAO SAM DOMAĆINIMA DA NIKAKVOG ZVUČNOG TOPA NIJE BILO" Vučić: Nemamo problem, neka dođe i proveri ko god hoće

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Briselu, posle radne večere sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom i predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, da su razgovarali o strateškom putu Srbije ka EU, kao i o situaciji u Srbiji i da im je rekao da nikakvog zvučnog topa nije bilo na protestu i da smo spremni da se to proveri na svaki način.

Foto: TV Pink Printskrin

- Rekao sam mojim domaćinima da nikakvog zvučnog topa nije bilo, da smo spremni da to proverimo na svaki način, da ćemo pružiti odgovor i Evropskom sudu za ljudska prava, bez obzira što to nigde u Evropi nije zabranjeno za korišćenje. U Sjedinjenim Američkim Državama ga gotovo svakodnevno koriste, a mi ga nismo koristili, nemamo šta da krijemo i u potpunosti smo otvoreni da se to vidi i sagleda na svaki mogući način - rekao je Vučić novinarima u Briselu.

- Oko UN-a, mi nemamo problem, neka dođu i provere. Neka izglasaju šta god hoće, neka je zemlja ravna ploča, to nije problem za njih. Nadam se da će FBI za 7, 8 dana da dođe u Beograd, rekao sam Ursuli i Košti neka dođe ko god hoće, mi smo spremni. Kad lažete i obmanjujete javnost, a volite i sebe da obmanjujete, onda kad-tad upadnete u problem, kao i sa Jovanjicom. UN? Dobrodošli ljudi, sve smo spremni da pokažemo i nemamo šta da krijemo - kaže Vučić.