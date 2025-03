PETKOVIĆ SA ŠEFICOM UNMIK: Kurti želi etnički čisto KiM

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je danas sa specijalnom predstavnicom generalnog sekretara UN i šeficom Misije UN na KiM (UNMIK), Karolin Zijade, sa kojom je razmotrio političko-bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji, u svetlu predstojeće redovne sednice Saveta bezbednosti UN na kojoj će biti predstavljen izveštaj UNMIK.

FOTO: MSP

Petković je, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM, istakao da je poslednji period na koji će se odnositi najnoviji izveštaj UNMIK-a, karakterisao veliki broj jednostranih, bespravnih i nasilnih poteza Prištena, koji su svakodnevno potvrđivali ljudsku i političku obespravljenost srpskog naroda u pokrajini.

Naveo je da su u prethodnom periodu prištinske vlasti zatvorile niz srpskih institucija širom teritorije Kosova i Metohije i to one koje bi trebalo da budu osnov za formiranje Zajednice srpskih opština, koju vlasti u Prištini odbijaju da formiraju gotovo 12 godina. Prema Petkovićevim rečima, zatvorene institucija ugrozile su isplatu plata, penzija i otalih socijalnih davanja srpskom narodu na KiM, a samim tim i njegovu elementarnu egzistenciju. To nesumnjivo vodi definitivnom egzodusu i proterivanju Srba iz pokrajine, sa ciljem stvaranja etnički čistog Kosova i Metohije, što je davnašnja neskrivena želja Aljbina Kurtija, istakao je Petković.

Tokom razgovora, Petković je govorio i o brojnim nepravilnostima i manipulacijama glasova na izborima u pokrajni, čime je ozbiljno dovedena u pitanje izborna volja srpskih birača. Objasnio da je Srpskoj listi oduzeto jedno poslaničko mesto, koje je dodeljeno Nenadu Rašiću, koji je poslanički mandat uzeo uz pomoć albanskih glasova, zbog čega on ne može da predstavlja srpski narod, posebno u okviru poslaničkih mesta koja su rezervisana za srpske predstavnike za koje glasaju Srbi.

Na kraju razgovora, direktor Kancelarije za KiM je šefici UNMIK-a izneo očekivanja Beograda da će misija na čijem je čelu u svom izveštaju izneti objektivne informacije o nedavnim protivpravnim i nasilnim potezima Prištine, kao i o svakodnevnom terorisanju i maltretiranju srpskog naroda na KiM. Petković je naglasio da Beograd očekuje da se u izveštaju svakako nađe i informacija o činjenici da Priština već dugi period ne dozvoljava srpskom patrijarhu da poseti vernike i srpske svetinje na KiM i upitao je kako onda možemo da govorimo o bilo kakvoj normalizaciji odnosa.