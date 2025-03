MINISTAR POLICIJE POKAZAO VOZILO KOJE JE SNIMLJENO KOD SKUPŠTINE: Dačić raskrinkao laži Marinike Tepić i priče o zvučnom topu (VIDEO)

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da policija Srbije nikada nije upotrebila nijedno nezakonito sredstvo koje nije dozvoljeno Zakonom o policiji, pa ni zvučni top i naveo da policija koristi samo zvučna sredstva za upozorenje.

Foto: Pink Printskrin

On je rekao da mu je žao što mora da se bavi demantovanjem laži i naglasio da je policija zaslužna što je sačuvan mir i da, iako je bila napadana više puta tokom prethodnih meseci, nije upotrebila nijedno sredstvo prinude koje ima pravo po zakonu.

- Žao mi je što ovoga puta moramo da se bavimo demantovanjem sramotnih laži koje svakodnevno slušamo. Policija nije zaslužila takav odnos, zaslužna je što je sačuvan mir. Nije upotrebila gotovo ni jedno sredstvo prinude koje ima pravo po zakonu. Tako je bilo 15. marta, iako su bili ogromni bezbednosni rizici, čitav skup je protekao mirno - ističe ministar policije.

Dačić je rekao da nisu novosti to da je policija nabavila određene akustične uređaje, o čemu je danas govorila poslanica SSP Marinika Tepić i dodao da je on juče na Odboru za unutrašnje poslove i odbranu govorio o tome da je policija 2021. godine nabavila određena sredstva koja su definisana kao sredstva za obaveštavanje većeg broja ljudi na većim distancama. Demantovao je navode da je to kupljeno da bi se koristilo kao zvučni top.

- Što se tiče zvuka, policija koristi samo zvučna sredstva za upozorenje i to smo rekli još prvoga dana. Takođe, ne znam kakve su to nove informacije i kakve su novosti to da je policija nabavila akustične uređaje, kad sam ja izjavio juče na odboru da je policija 2021. nabavila određena sredstva koja su definisana za obaveštavanje većeg broja ljudi na većim distancama. Opcija komunikacije javnog upozorenja na koje se policija sprema za svaki veliki javnu skup, čak ni ona nije korišćena na ovom skupu, iako policija na to ima pravo. U načinu primene policijskih ovlašćenja, član 6 na osnovu Zakona o policiji jasno piše: upozorenja se mogu davati usmeno, pisano, pomoću tehničkih sredstava za pojačavanje zvuka, kada je to propisano zakonom. Znači, ovde je reč o tehničkim sredstvima za pojačavanje zvuka. To je definisano kao osnovno sredstvo, a ne kao oružje, za obaveštavanje većeg broja ljudi na većim distancama. Zvučni top je zabranjen po našem zakonu i ta opcija ne postoji - rekao je Dačić.

On je rekao da je to kupljeno iz SAD bez posebnih dozvola, sistemom slobodne prodaje i da se vodi kao audio oprema, jači zvučnik. Naveo je da se ti uređaji koriste u 100 zemalja, u SAD u 550 gradova, kao i u Kanadi, Japanu, Izraelu, Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Španiji, Holandiji, Grčkoj, Poljskoj, Australiji, Češkoj, Novom Zelandu, Singapuru.

Naveo je da je vozilo Žandarmerije, koje je snimljeno kod Skupštine, bilo sa strane Narodne skupštine od 9. ujutru do 23.45 i da se nije pomeralo, niti je taj uređaj negde išao.

- U ovoj ulici gde imamo dešavanja koja ispitujemo nije bilo nijednog našeg oružja. Još jednom ću ponoviti, ovi uređaji se ne koriste. Čemu ovakve sramotne laži. Još jednom potpuno odgovorno tvrdim, nije bilo upotrebe ničega što nije po zakonu. Molim sve da prestanu sa manipulacijama. Je li postoji neki dokaz? Nikakvo takvo sredstvo nije korišćeno ne samo 15. marta, nego nikada - kaže ministar Dačić.

Novinarima su potom prikazana dva uređaja, jedina koja policija ima.

- Vozilo koje je snimljeno je iz novosadskog odreda Žandarmerije. Mi smo nabavili te uređaje za pojačavanje zvuka, radi upozorenja. To je ono zbog čega mi smemo da ih koristimo. Imaju dve vrste tog uređaja. Jedan je manji - portabl - kazao je ministar.

Kako je navedeno, na uređaju je ranije nasnimljen tekst, i on bi bio korišćen da je bilo potrebe.

- Ovo je sredstvo za jačanje poruke, kako bi se narod razišao, ako treba - kaže Dačić.

Pored ovog, postoji i veći uređaj, koji stoji u magacinima.

- Opet će nešto da izmisle. Marinika Tepić je pomenula neke uređaje, mi to nemamo - navodi ministar.

- Vozilo nije pomereno sa mesta gde je bilo, pored Skupštine. Ako je neko video ovo vozilo u Kralja Milana, neka kaže. Ovo je klasična manipulacija i laž. Ako je ovo zvučni top - pitao se Dačić.

- To je tehničko sredstvo, ono nije upisano kod nas kao oružje. Mi smo objavili da su ta sredstva kupljena jer su korisna za naše jedinice koja se bave javnim redom i mirom. Ali ni to nikada nije upotrebljeno. Eto, to je puna istina. Još prve večeri smo rekli da mi koristimo poruke za upozorenje. Ako neko hoće, može preko Ibeja da kupi onaj mali uređaj. Sad mi pričamo o zvučnom topu koji može da se kupi na Ibeju. Dve su stvari, ovo vozilo je od devet do 23.45 bilo na tom mestu i nije se mrdalo. Odatle je nemoguće bilo kakvo dejstvo na pomenuti deo. Druga stvar je da policija ne koristi te funkcije koje eventualno ovi uređaju mogu da imaju, jer nisu dozvoljene. Mi drugih uređaja i nemamo - navodi ministar.

- Svi smo bili izloženi dejstvu onoga što je bilo pripremljeno kao poruka - zaključio je Dačić, koji je upitao prisutne da li su osetili bilo kakvo dejstvo od pokazanih uređaja.