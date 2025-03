"RAZUMELI SMO IH, MI IMAMO SVOJU DOKTRINU" Vučić o memorandumu Hrvatske, Albanije i tzv. Kosova

GOSTUJUĆI večeras u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je naoružavanje i memorandum potpisan između Hrvatske, Albanije i lažne države Kosovo.

- Hrvatska je moćna što se vojske tiče, po prvi put mi imamo nešto snažnu armiju, što nije bio slučaj ni pre 10 ni 20 godina. Hrvatska je imala mnogo moćniju vojsku od nas. To je jedan od razloga zašto me mrze - navodi on.

- Razumeli smo njih, veoma smo zabrinuti zbog onoga što rade. Mi imamo svoju doktrinu, kojom sam siguran da ćemo uspeti da se izborimo da očuvamo stabilnost i da se odbranimo od svakog potencijalnog agresora - istakao je Vučić.